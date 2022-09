El hípico aún es dueño del terreno elegido para Ciudadela de la Salud

El Club Hípico Nacional Cochabamba aún es dueño del terreno, ubicado en el Distrito 3, donde la Gobernación planea construir la Ciudadela de la Salud, a pesar de la expropiación que se ejecutó en 2016 en la gestión del exministro Milton Claros.

La asesora legal del Club Hípico, Magaly Arze, aseguró que la Gobernación sólo debe presentar un nuevo avalúo y negociar el valor del predio para solucionar el problema.

“Hay un error de derecho. No se pueden transferir los predios expropiados para un objeto modificando una ley, hay que dictar una nueva ley y eso se le ha dicho al Gobierno y se tiene que cumplir”, aseveró.

El gobernador Humberto Sánchez reconoció que no cuentan aún con el derecho propietario de las 18 hectáreas del hípico para la ciudadela, pero se realizan los trámites. En tanto, el terreno para el centro de radioterapia está garantizado, ya que es otro proceso. Arze indicó que el primer pago que ya se hizo, según un avalúo de 27 millones de bolivianos, ahora es un “precio nulo”, porque no corresponde al valor que debe pagarse por la indemnización, además, ese monto no alcanza ni al valor catastral.

Dijo que la Gobernación debe cumplir con la orden judicial que señala: “Acredítese a cumplir con el proceso administrativo de la expropiación conforme a la Ley 046/2010”.

Eso implica presentar el avalúo judicial sobre la base del valor comercial actualizado para negociar. El Hípico presentará también su propuesta. Si se llega a un acuerdo, el problema finalizará, caso contrario, el procedimiento continuará en la vía ordinaria. Las competencias fueron transferidas a la Gobernación y es la única expropiante, por lo tanto, es la responsable.

Sánchez afirmó que el predio fue expropiado para el “Batán”, el estadio que debió construirse para los XI Juegos Suramericanos Cocha 2018, y en ese entonces se depositaron los recursos.

Pacientes prevén salir a protestar

Decenas de pacientes con cáncer volverán a las protestas hoy para exigir la construcción del centro de radioterapia, informó la representante de las personas con cáncer, Carmen Vargas.

Se prevé que hoy se instale una reunión entre su sector y los pacientes. Vargas pidió que no se mezcle los dos proyectos: Ciudadela de la Salud y la unidad de radioterapia.

Agregó que los recursos de la Aisem están desde 2018 y para que no hayan más demoras en los trámites administrativos por un terreno, pidió que se emplace en otro lugar. “Si va a haber una unidad de radioterapia en la Ciudadela, bien, así vamos a tener dos. Lo que pedimos es que no se mezclen ambos porque se confunden”, remarcó.