La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 8h22
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A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los barrios, las viviendas, los mercados y los contenedores convirtiéndose en focos de contaminación.

En tanto, la Alcaldía de Cercado asegura que se instruyó a la empresa Cinva que inicie la industrialización. En K’ara K’ara, los pobladores siguen en vigilia a la espera de que la basura de Cercado se comience a llevar a otro lado.

Al igual que el año pasado, Cochabamba está “inundada” de basura con contenedores repletos y personas que buscan dejar sus bolsas con basura en los mercados. Las comerciantes denunciaron que la población acude a dejar sus residuos incluso en camionetas. En algunos barrios se han cerrado los contenedo.

Las “montañas” de basura que desbordan los contenedores han comenzado a emanar un olor insoportable que aleja a los transeúntes. Los ecorrecolectores permanecen en estos sitios tratando de acopiar las bolsas con basura una sobre otra para tratar de acomodar la mayor cantidad de basura.

¿Cuál es el plan?

Ante la nueva crisis de la basura que soporta la ciudad, la secretaria de Medio Ambiente, Gabriela Encinas, informó ayer que Cinva, compuesta por Tunqui y Colina, tiene tres sitios: una celda de emergencia en Cotapachi, un centro para compost en Sacabamba y una planta de industrialización.

La Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (Cinva) se adjudicó en 2025 la gestión de los residuos de Cercado y desde el 1 de mayo debía asumir la disposición final y el cierre técnico de K’ara K’ara; sin embargo, el servicio de recojo a domicilio está suspendido.

Encinas dijo que se instruyó a Cinva a que inicie con el segundo componente de industrialización.

La Alcaldía compartió ayer imágenes del inicio de la industrialización de la basura en Cotapachi, en el límite con Quillacollo y Colcapirhua.

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