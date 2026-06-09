Policía desbloquea la avenida Petrolera, hay más de 15 detenidos
La Policía en Cochabamba intervino hoy martes el punto de bloqueo instalado a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, que conecta a la ciudad con el Valle Alto. La vía ya se encuentra transitable.
Según reportes de medios locales, luego de un ampliado el lunes, comunarios del valle alto, cono sur y vecinos de Uspha Uspha instalaron este punto de interrupción del paso vehicular, encendieron fogatas y bloquearon una de las vías.
Ante esta situación, los conductores tuvieron que realizar desvíos para llegar al centro de la ciudad.
Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegaron a la zona la mañana de este martes y procedieron al desbloqueo.
Tras el operativo, se arrestó a más de 15 personas quienes serán puestas a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público.
Con este trabajo, los vehículos ya se encuentran transitando de manera normal.