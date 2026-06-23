Los vecinos de la OTB Topater resguardan un parque infantil en el D-3

Los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Topater en el Distrito 3 intentan conservar un parque infantil que funciona desde hace 50 años en un área verde cedida por el municipio en la delimitación de una urbanización.

La disputa comenzó ante la aparición de un presunto propietario que reclama el predio y el desalojo violento de los juegos que realizó la Alcaldía de Cercado. Los Tiempos solicitó conocer la versión de la Subalcaldía Molle, sin embargo, pese al compromiso de brindar una explicación aún no se pronunció.

El presidente de la directiva de la OTB Topater, Samuel Sarabia señaló que existe un avasallamiento del área verde de la zona y remarcó que estos predios no tenían dueños desde 1969. Afirmó que hasta 1990 no se pagaron impuestos y la Alcaldía otorgó el área a los vecinos para su administración. Sin embargo, en 1993 aparecieron papeles de una supuesta compra del predio.

“Tenemos documentos de la creación donde se ratifica que legalmente esta área siempre ha sido verde, lastimosamente con argucias legales, con cambios de la forma de registros catastrales, el tema de los folios que en 1990 se han modificado para tener pertenencia. Entonces ahí se han creado como vacíos legales”, detalló Sarabia. La OTB ha solicitado una auditoría.

Los Tiempos se comunicó con el subalcalde Pablo Hugo Aguilar, para conocer su versión, pero no se obtuvo respuestas, pese al comopromiso del funcionario

Sobre la documentación presentada por los vecinos, el vocal de la OTB Topater, Javier Jiménez, indicó que se recibió un informe de la Alcaldía en diciembre de 2025, en el que hay c oincidencias con los documentos que tietienen los vecinos como el testimonio N° 194/68, que remarca que la Asociación de Suboficiales compró el predio de con 45 mil metros.

Jiménez señaló que después de la compra de la Asociación de Suboficiales se realizó una sesión a título gratuito a la Alcaldía para la disposición de áreas verdes, parques, áreas de equipamiento y calles. Añadió que en base a la documentación, la Alcaldía debió hacer la posición del área, pero tiene ese problema hace 35 años.

“En 1995, en febrero 23, se ha presentado el informe 190 también de la Alcaldía, de la Dirección de Planificación, donde claramente se hace el análisis de todas las compras de los suboficiales y que el área que se encuentra al norte facciones A y B, donde estamos ubicados se destina equipamiento público previstos al momento de la aprobación del plano de fraccionamiento de la fracción B”, explicó Jiménez.

Otra vecina, Viviana Guzmán, quien vive más de 75, afirmó que vinieron a delimitar las áreas verdes y que se llevaron los columpios y resbalines del parque, entre otro equipamiento del parque. Confirmó que recibieron agresiones de los funcionarios al defender el parque.

Los vecinos concluyeron que aún no hay una respuesta de las autoridades para aclarar puntos como: la Prioridad del Título Matriz (1968), la gestión de gratuita debidamente registrada (1969) y el incumplimiento de compromisos oficiales. Afirmaron que se mantendrán en vigilia.