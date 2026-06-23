Los vecinos de la OTB Topater resguardan un parque infantil en el D-3

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 23/06/2026 a las 9h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Topater en el Distrito 3  intentan conservar un parque infantil que funciona desde hace 50 años en un área verde cedida por el municipio en la delimitación de una urbanización.

La disputa comenzó  ante la aparición de un presunto propietario que reclama el predio y el desalojo violento de los juegos que realizó la Alcaldía de Cercado. Los Tiempos solicitó conocer la versión de la Subalcaldía Molle, sin embargo, pese al compromiso de brindar una explicación aún no se pronunció.

El presidente de la directiva de la OTB Topater, Samuel Sarabia señaló que existe un avasallamiento del área verde de la zona y remarcó que estos predios no tenían dueños desde 1969. Afirmó que hasta 1990 no se pagaron impuestos y la Alcaldía otorgó el área a los vecinos para su administración. Sin embargo, en 1993 aparecieron papeles de una supuesta compra del predio.

“Tenemos documentos de la creación donde se ratifica que legalmente esta área siempre ha sido verde, lastimosamente con argucias legales, con cambios de la forma de registros catastrales, el tema de los folios que en 1990 se han modificado para tener pertenencia. Entonces ahí se han creado como vacíos legales”, detalló Sarabia. La OTB ha solicitado una auditoría.

Los Tiempos se comunicó con el subalcalde Pablo Hugo Aguilar, para conocer su versión, pero no se obtuvo respuestas, pese  al comopromiso del funcionario

Sobre la documentación presentada por los vecinos, el vocal de la OTB Topater, Javier Jiménez, indicó que se recibió un informe de la Alcaldía en diciembre de 2025, en el que hay c oincidencias con los documentos  que tietienen los vecinos como el testimonio N° 194/68, que remarca que la Asociación de Suboficiales compró el predio de con 45 mil metros.

Jiménez señaló que después de la compra de la Asociación de Suboficiales se realizó una sesión a título gratuito a la Alcaldía para la disposición de áreas verdes, parques, áreas de equipamiento y calles. Añadió que en base a la documentación, la Alcaldía debió hacer la posición del área, pero tiene ese problema hace 35 años.

“En 1995, en febrero 23, se ha presentado el informe 190 también de la Alcaldía, de la Dirección de Planificación, donde claramente se hace el análisis de todas las compras de los suboficiales y que el área que se encuentra al norte facciones A y B, donde estamos ubicados se destina equipamiento público previstos al momento de la aprobación del plano de fraccionamiento de la fracción B”, explicó Jiménez.

Otra vecina, Viviana Guzmán, quien vive más de 75, afirmó que vinieron a delimitar las áreas verdes y que se llevaron los columpios y resbalines del parque, entre otro equipamiento del parque. Confirmó que recibieron agresiones de los funcionarios al defender el parque.

Los vecinos concluyeron que aún no hay una respuesta de las autoridades para aclarar puntos como: la Prioridad del Título Matriz (1968), la gestión de gratuita debidamente registrada (1969) y el incumplimiento de compromisos oficiales. Afirmaron que se mantendrán en vigilia.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Transportistas agradecen a don Marcelo, el hombre que los acogió durante los bloqueos
2
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
3
Los reencuentros emotivos marcan la liberación de choferes en los bloqueos
4
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
5
Evo y cocaleros declaran pausa en los bloqueos y niegan una derrota

Lo más compartido

1
Cocaleros del trópico se reúnen de emergencia hoy para evaluar los bloqueos
2
Policía de Cochabamba adopta a Rex, el can que acompañó los operativos de desbloqueo
3
Los vecinos de la OTB Topater resguardan un parque infantil en el D-3
4
Aeropuertos de Moscú cierran brevemente por oleada de drones
5
Santa Cruz enfrentará desde este martes el frío más intenso del año por surazo

Más en Cochabamba

23/06/2026
Concejo Municipal remarca prohibición de fogatas y juegos pirotécnicos en San Juan
El presidente del Concejo Municipal, Mauricio Noya, anunció que se coordina con la UGR Municipal, Gobernación y Policía, el despliegue de bomberos voluntarios...
Ver más
23/06/2026
Intensifican control de embutidos y advierten con multas por fogatas
A tan solo horas de la noche de San Juan, las autoridades refuerzan los controles sanitarios y ambientales en Cochabamba para proteger la salud de la población...
Ver más
El Gobierno rechazó este lunes las amenazas de una posible toma de una planta hidroeléctrica en Cochabamba y afirmó que una acción de esa naturaleza no será permitida por las fuerzas de seguridad del...
Ver más
22/06/2026
Gobierno rechaza amenazas de toma de planta hidroeléctrica en Cochabamba
Entre música tradicional, sahumerios, ofrendas y la tradicional k’oa, familias enteras, jóvenes, adultos mayores y visitantes llegados desde diferentes provincias de Cochabamba y otros departamentos...
Ver más
21/06/2026
Cochabamba recibió el Año Nuevo Andino 5534
A pocos días de la festividad de San Juan, Cochabamba registra un incremento en los niveles de contaminación atmosférica respecto a meses anteriores.
Ver más
21/06/2026
La contaminación del aire persiste en San Juan, pero es menor
La avenida Suecia, el Prado de  la OTB Huayra K’assa, en el sur de Cochabamba, fue escenario ayer de la tradicional entrada folklórica en honor a San Juan Bautista.
Ver más
21/06/2026
San Juan de Dios. Huayra K’assa festeja con fe y folklore a su santo patrono
En Portada
23/06/2026 País
ABC reporta que la Red Vial del país está transitable, pero hay "restricción especial" en cinco puntos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el país; sin embargo, existe...
vista
23/06/2026 País
Gobierno y Gobernación logran acuerdo en Yapacaní y se levantan los bloqueos en Santa Cruz
Tras una jornada de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y dirigentes sociales, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de...
vista
23/06/2026 País
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud, Marcela Flores. La sesión fue reprogramada...
vista
23/06/2026 País
Terminales de buses reanudan las salidas al interior y exterior del país
Las terminales de buses a nivel nacional retoman de a poco la normalidad y salidas a diferentes rutas del país y del exterior luego del desbloqueo y limpieza...
vista
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos violentos en Bolivia, advirtiendo que estas...
vista
23/06/2026 Seguridad
Detienen a la exconcejal Willma Alanoca en la plaza Murillo
La exconcejal de El Alto, Willma Alanoca, fue detenida la mañana de este martes en inmediaciones de la plaza Murillo, donde se disponía a brindar una...
vista
Actualidad
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud,...
Ver más
23/06/2026 País
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
 La Fundación AGRECOL Andes celebra 25 años de trabajo promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria y el...
Ver más
23/06/2026 País
La Fundación Agrecol Andes celebra 25 años de trayectoria institucional
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
Doble Click
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero
Leer El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral) es ingresar en una zona de incertidumbre donde las categorías con...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Una lectura filosófica de “El buen mal” de Samanta Schweblin
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”