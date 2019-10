Terminal sin salidas y transporte reporta pérdidas económicas

Los cinco días de conflictos sociales que ha vivido el país y el departamento han causado pérdidas económicas en el Transporte Federado, Transporte Interdepartamental y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco). Los viajes interdepartamentales han sido suspendidos y los transportistas dejaron de prestar el servicio urbano.

Ayer, dos omnibuses (“flotas”) que salieron por la mañana a La Paz no pudieron llegar ni siquiera a Quillacollo, por lo que tuvieron que retornar. Las salidas hacia varios departamento del país han sido suspendidas hasta nuevo aviso, informó Tránsito de la Terminal de Buses.

A pesar de la restricción, los boleteros ofrecían pasajes a Oruro, Sucre, Potosí e incluso Villazón para después de las 15:00 o por la noche. Los empleados de las empresas de transporte indicaron que a esa hora no hay bloqueos y llegarían sin dificultad a su destino.

El Transporte Federado y Aramco permanecían replegados, al menos hasta ayer, porque no había condiciones para dar servicio.

El representante de Transporte Federado, José Orellana, indicó que entre los afiliados de su sector hay mucha preocupación y desesperación porque no están trabajando y tienen deudas con las entidades financieras.

“Muchos viven al día. Día que no se trabaja, día que no llevan pan a su casa. Eso hace que haya mucha desesperación. Al interior, hay opiniones muy radicales y otras que no lo son. Esperamos que los conflictos se solucionen”, dijo el dirigente.

Orellana advirtió que, si el conflicto no se resuelve en próximos días, el sector tomará una posición mucho más “contundente”. “Lo que queremos es que el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los partidos opositores destraben esa crisis política. Estamos al borde del abismo y no quisiéramos que haya enfrentamientos entre bolivianos”, indicó.

El representante de Aramco, Mauricio Leoni, indicó, por su parte, que su sector no tiene condiciones para trabajar, por lo que solicitó al Gobierno nacional una solución definitiva. “Las instituciones bancarias no nos esperan. Vivimos al día. Pedimos al Gobierno que piense en este sector”, dijo.

El presidente de la Cámara Hotelera de Cochabamba, Fidel Huanca, indicó que las pérdidas para su sector son cuantiosas pues lo hoteles están vacíos a causa de las dificultades que tienen los turistas y viajeros para llegar a Cochabamba.

La siguiente semana, la Cámara tendrá el reporte de los daños económicos a sus afiliados.

“Mi hotel está vacío, los viajeros no están llegando por estos conflictos”