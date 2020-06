Deuda estatal a constructoras llega a Bs 2.500 MM

La última contabilización de las planillas de deuda que tiene el sector público con las empresas constructoras del país llega a 2.500 millones de bolivianos. Pese a las reuniones sostenidas entre ambos actores, a la fecha no se hizo el desembolso de recursos, situación que imposibilita el retorno a las actividades en este sector, informó el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze.

Cuestionó que algunas instituciones públicas presionan a las constructoras a retomar proyectos sin haber realizado los pagos pendientes. La presión también surge por parte de los trabajadores, quienes exigen volver a sus actividades.

“El 92 por ciento de las empresas en Bolivia son pequeñas y medianas y no tienen espalda financiera para estar casi un año sin haber cobrado planillas de avance de obra. Entonces, estamos muy preocupados, hemos visto las declaraciones del ministro (de Economía, José Luis Parada) y no vemos solución, seguimos con discursos, pero no hay nada”, explicó Arze.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es la entidad que tiene un mayor monto de deudas, seguida de otras como la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), la Entidad Ejecutora del Medio Ambiente y Agua (Emagua), la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, entre otras.

“Las empresas están en una crisis total. Estamos hablando que, si antes queríamos sobrevivir, ahora queremos salvar nuestro patrimonio. Van a haber muchas empresas que van a tener que cerrar sus puertas y volverse contratistas o subcontratistas”, agregó Arze.