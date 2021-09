Termoeléctricas bajan consumo de gas para cumplir acuerdos de exportación

Para cumplir los compromisos de exportación de gas a Brasil y Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinaron reducir el consumo de gas en las plantas termoeléctricas y así evitar multas y penalidades por un posible incumplimiento en los contratos de exportación.



Así lo establecen varias comunicaciones internas e informes técnicos de dicho ministerio, Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas.



En la nota MHE-06751/VMEEAA-0074/2020 del 29 de diciembre de 2020, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía remite el escenario de consumo de gas del sector termoeléctrico 2021, considerando una reducción de al menos un millón de metros cúbicos día (MMm3d) sobre el cual YPFB asumió compromisos de exportación.



Además, señala que, dado el comportamiento real de consumo que refleja el sector termoeléctrico, muy superior a sus propias estimaciones, existe el riesgo de que la demanda supere la oferta, generándose una probabilidad de incumplir compromisos de exportación.



El documento también detalla que el consumo excedente de las termoeléctricas fue cubierto debido a los retrasos en la puesta en marcha de la planta de urea. Sin embargo, la reactivación del complejo petroquímico está previsto para fines de agosto, por lo que si el sector termoeléctrico continúa con el actual ritmo de consumo se generaría un déficit de mayor que puede incidir en el cumplimiento al mercado externo.



Al respecto, el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos indicó que la producción de gas declina cada año. Dijo que 2013 y 2014 la producción era 61 MMm3d y hoy es de sólo 46 MMm3d, de los cuales 20 MMm3d están comprometidos para Brasil, 14 MMm3d a Argentina y 12 MMm3d para el mercado interno. La planta de urea consumirá 1,4 MMm3d.



Para evitar la incertidumbre, Ríos considera que es urgente la negociación de la adenda de venta de gas a Argentina y establecer los cupos de exportación en función a la curva de oferta de gas nacional.



“La adenda debería haber estado lista hasta el mes de julio. Hay que tener una clara negociación para saber cuánto se va a poder abastecer, para que mañana no haya penalizaciones y se pueda abastecer el mercado interno”, dijo.



Según el especialista en energías renovables Miguel Fernández, el consumo de gas natural para generar electricidad en el país es de 4,3 MMm3d aproximadamente, por lo que reducir 1 MMm3d no afectaría y, además, se trata de una acción de eficiencia energética beneficiosa.



Agregó que la medida del Gobierno no pone en riesgo el abastecimiento de electricidad ni el sistema energético.



Las plantas termoeléctricas de ciclos combinados son más eficientes y pueden generar electricidad usando menos gas.

Licitan certificación de reservas de gas



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lanzó un proceso de contratación para cuantificar y certificar reservas de gas natural e hidrocarburos líquidos al 31 de diciembre de 2021.



El adjudicatario deberá calcular los volúmenes técnicos recuperables, realizar una evaluación económica y elaborar proyecciones de producción por campo. La licitación establece el pago de 495 mil dólares por el trabajo de certificación de reservas.



Las ofertas por el contrato a 165 días deben presentarse el 20 de septiembre y la decisión se anunciaría en octubre, según información del proceso. Si se consigue un contratante, se firmaría el acuerdo el 10 de noviembre.