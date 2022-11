ASFI instruye reprogramación de créditos para afectados por el paro y fenómenos naturales

A través de la circular 13514/2022 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) determinó que las instituciones financieras reprogramen los créditos a nivel nacional, se beneficiarán quienes fueron afectados por el paro de Santa Cruz y por fenómenos naturales.

"Hemos realizado un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB), como entes rectores, y hemos emitido el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022 que establece la obligación para las instituciones financieras del país de atender solicitudes de reprogramación de todos quienes han sido afectados por esta situación económica, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país", explicó el director de la Asfi, Reynaldo Yujra,

El presidente de la Federación Departamental de la Pequeña y Micro Empresa (Fedemype) Santa Cruz, Boris Mendoza, dijo que alrededor de 4.000 unidades productivas fueron afectadas por el paro indefinido en esa región, indicó que las pérdidas económicas llegan a los $us 300 millones

En ese contexto, Yujra explicó que este beneficio se trata de una reprogramación y no de un diferimiento como en 2020. Insistió que la medida tiene un alcance nacional para todos que presentan problemas en el pago de sus créditos por sequias o incendios.

Las entidades financieras deben realizar una evaluación individual de la situación y afectación particular de cada caso, considerando la nueva capacidad de pago y perspectivas futuras del nivel de ingresos a ser percibidos por el deudor.

"El prestatario puede con su entidad financiera renegociar las condiciones y plazos del préstamo. Esto no afectará a su historial", precisó la autoridad.

Por otra parte, Mendoza señaló que no es suficiente la reprogramación de créditos porque varios de sus afiliados que acudieron a las entidades financieras denunciaron que no quieren reprogramar sus deudas y no hacen caso al comunicado de la Asfi.