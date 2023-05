YPFB disminuyó hasta en un 50% el cupo de diésel para Cochabamba, según Asosur

El presidente de Asociación de Surtidores de Cochabamba, Diego Ferrufino, confirmó que desde el 1 de mayo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) redujo hasta en un 50% la distribución de diésel para el departamento.

“La programación de mayo debería haber salido los últimos días de abril para que todos tomen las previsiones para la compra de productos, vean su logística interna. En este caso, exclusivamente en el diésel, no tenemos hasta el momento esa programación”, dijo Ferrufino.

Agregó que de forma diaria “nos están mencionando cuánto vamos a comprar para el día siguiente, hoy día recién nos van a avisar cuánto vamos a comprar para el día de mañana y no sabemos si va a ser menos, no sabemos si nos van a reponer y algún dato oficial no lo tenemos por parte de YPFB”.

Explicó que la reducción en el volumen de combustible oscila entre el 5 y 50%.

En un recorrido que hizo Los Tiempos por algunas estaciones de servicio de la zona norte, se corroboró que la venta del combustible es normal.