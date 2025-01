Sectores productivos ratifican movilizaciones contra la disposición "confiscatoria" del PGE

El tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva, realizado este jueves en Sucre, determinó que ninguno de los sectores que conforman este grupo participará en la reglamentación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Además, ratificaron que, si el Gobierno no deroga la normativa, ingresarán en un paro nacional el 10 de febrero.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional que derogue la disposición séptima, ya que afecta a toda la cadena productiva. Si no lo hace, realizaremos un paro movilizado el 10 de febrero de 2025”, advirtió César Gonzales, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que la abrogación o modificación de la norma es imposible y señaló que ya se cuenta con un borrador de reglamentación. Sin embargo, Gonzales descartó cualquier tipo de participación en este proceso. “Nosotros, quienes llevamos este encuentro, de ninguna manera seremos parte de la reglamentación de esta normativa”, enfatizó el dirigente gremial.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, insistió en que el Gobierno debe derogar la disposición para evitar un paro nacional.

"Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos ni hacemos política, nosotros producimos. Pedimos que recapaciten y piensen en todos los bolivianos. Esperamos que el 10 de febrero podamos celebrar con tranquilidad a nuestro hermano departamento de Oruro", afirmó Camacho.

Pese a la decisión del sector productivo, Silva reiteró la invitación al diálogo y criticó la negativa de los sectores movilizados a debatir sobre la normativa.

"No asistir al diálogo provoca que sus demandas no sean atendidas. Es importante que dejen de temer al debate y presenten sus argumentos técnicos y legales sobre la postura que asumieron. Mantenemos nuestra política de diálogo y hemos convocado a las diferentes instituciones del sector privado para avanzar en este tema", declaró.

El encuentro contó con la participación de empresarios privados, gremiales, transportistas y otros sectores, quienes reafirmaron su postura en contra de la disposición.