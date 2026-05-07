Fexco Negocio generó proyección de transacciones por $us 84 millones

La Fexco Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a $us 84 millones en la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, que integraron a empresas y compradores de 12 países generando encuentros empresariales, negociaciones activas y nuevas oportunidades de exportación para productos bolivianos, informaron hoy Cadexco y la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC).



La Fexco Negocios se desarrolló en el marco de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), del 24 de abril al 3 de mayo.



El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, destacó que ambos espacios consolidan mecanismos eficientes de vinculación comercial y fortalecen procesos de internacionalización empresarial.

Generación de recursos



La Rueda Empresarial de Negocios reunió a empresas de Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, China y Estados Unidos. Además, articuló encuentros multisectoriales vinculados a manufactura, agroindustria, logística, tecnología, innovación, construcción, comercio y servicios. Este espacio generó más de $us 63,2 millones en intenciones de negocio y más de 3.500 citas empresariales.



Asimismo, el 78% de las interacciones empresariales ingresaron en fase de negociación activa, fortaleciendo procesos de compra y venta de productos, provisión de materia prima, servicios especializados y nuevos mecanismos de articulación comercial entre empresas de 14 sectores económicos.



En paralelo, la Vitrina Comercial Exportadora consolidó reuniones especializadas entre empresas bolivianas y compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, alcanzando una tasa de efectividad del 74,4% en reuniones comerciales. Este espacio generó un movimiento económico proyectado superior a 21,3 millones de dólares en intenciones de negocio, a través de 117 reuniones de negocios para la exportación, distribución internacional y representación comercial de productos.

Sectores

El vicepresidente de la FEPC, Raúl Solares, destacó que “la Fexco Negocios 2026 consolida a Cochabamba como una plataforma estratégica de articulación empresarial, internacionalización e integración económica”, resaltando además que estos espacios fortalecen vínculos comerciales, apertura de mercados y nuevos procesos de inversión entre empresas nacionales e internacionales.

Asimismo, afirmó que el país requiere condiciones de mayor certidumbre, estabilidad y previsibilidad para fortalecer la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica y resguardar principios fundamentales como la libre empresa, la libre circulación y el derecho al trabajo, elementos esenciales para el desarrollo económico y la sostenibilidad del aparato productivo nacional.

La gerente general de Fexco, Mariela Jiménez, señaló que “Fexco se ha consolidado como una plataforma que impulsa encuentros reales entre empresas, instituciones, emprendedores y mercados internacionales”, destacando además que la feria se convirtió en “un punto de integración económica y comercial que fortalece el ecosistema empresarial de Cochabamba y del país”.

Jiménez afirmó también que la participación de empresas nacionales e internacionales refleja “la confianza en Fexco como un escenario de vinculación empresarial, internacionalización y apertura de mercados”, remarcando que estos espacios generan además alianzas, intercambio de conocimiento, redes de contacto y nuevas perspectivas para distintos sectores productivos.

Asimismo, desde la FEPC se destacó el rol estratégico de Fexco y Feicobol en la consolidación de un ecosistema empresarial moderno y competitivo. La inversión en infraestructura, expansión del Centro Internacional de Negocios y fortalecimiento de plataformas de articulación empresarial posicionan a Cochabamba como un nodo estratégico de negocios, innovación e integración económica.

La Fexco 2026 proyecta un impacto equivalente al 2,6% del Producto Interno Bruto departamental, consolidándose como uno de los principales dinamizadores económicos de Cochabamba.

Desde el sector empresarial se destacó que este modelo transforma articulación empresarial en inversión, competitividad, exportaciones y expansión de mercados.