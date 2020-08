Alarma en escuelas primarias de EEUU por aumento de casos

Nueva York |

La alarma se encendió en las escuelas primarias de EEUU, donde se está registrando una fuente propagación de casos de Covid-19, que no están siendo contabilizados ni tenidos en cuenta por el gobierno federal, informaron ayer expertos locales.

Los investigadores, en un informe que publicó ayer la cadena NBC News, aseguran que la ausencia de una contabilidad integral está obstaculizando los esfuerzos para identificar qué prácticas de seguridad pueden proteger mejor a los estudiantes y docentes.

De acuerdo a los informes, se están registrando cada vez más casos en las escuelas primarias que han reabierto, pero el gobierno federal no está rastreando estos brotes, y algunos estados no los informan públicamente, lo que dificulta determinar cómo se está propagando el virus, advierten los expertos.

La situación derivó en que decenas de estudiantes y miembros del personal debieron ser puestos en cuarentena por la posible exposición al Covid-19 en Georgia, Alabama, Mississippi e Indiana, entre otros estados, reseñó Ansa.

Con muchos estados que no informan las cifras de brotes registrados, el principal problema, aseguran los expertos, es que no existe un recuento nacional oficial de casos de Covid-19 relacionados con las escuelas.

La información es compartida solamente con las familias de los estudiantes afectos.

Los investigadores dicen que la ausencia de una contabilidad integral está obstaculizando los esfuerzos para identificar qué prácticas de seguridad pueden prevenir mejor la propagación de los casos en las escuelas.

"Sin buenos datos que rastreen los casos a lo largo del tiempo, simplemente no hay forma de responder a esa pregunta", explicó Emily Oster, economista de la Universidad de Brown y cofundadora de Covid Explained, un equipo de investigadores que estudian la pandemia.

"En enero estaremos en la misma posición en la que estamos ahora, y los niños todavía no estarán en la escuela", agregó Oster.

Al menos nueve estados, entre ellos Alabama, California y Pensilvania, están rastreando los casos y brotes de coronavirus relacionados con las escuelas, pero ya adelantaron que no harán públicos estos datos.

Muchos estados manifestaron sus preocupaciones acerca de la privacidad por retener los datos.