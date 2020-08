La OMS aconseja realizarse tests incluso sin síntomas

Ginebra |

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó ayer que quienes que hayan estado en contacto con algún caso de covid-19 deben someterse a pruebas aunque no tengan síntomas.

En EEUU las autoridades sanitarias indicaron el lunes que las pruebas ya no son necesarias para las personas asintomáticas.

Maria Van Kerkhove, encargada en la OMS de la dirección técnica de la lucha contra la pandemia, señaló que la agencia recomienda que "los contactados, si es posible, se examinen, independientemente del desarrollo o no de síntomas".

"Sabemos que las personas que tienen síntomas lo transmiten (el virus) y que las personas que no tienen síntomas también pueden hacerlo", aclaró.

Subrayó la importancia de estos tests, que deben "utilizarse como una oportunidad para encontrar casos activos, para que puedan aislarse y también se pueda realizar la trazabilidad de contactos".

El cambio en las directivas estadounidenses se concretó discretamente el lunes en el sitio del Centro para prevención y control de enfermedades (CDC), en tanto los medios informaron de injerencias en este sentido desde la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha considerado de manera repetida que su país debería hacer menos controles, al juzgar que las pruebas daban una mala imagen de la gestión de la pandemia.

Estados Unidos registra 5,8 millones de contagios y casi 180.000 muertes.

La OMS advirtió también sobre un posible incremento de Covid en Europa durante los meses de transición del verano al otoño, por la conjunción del inicio de clases, la temporada de gripe y una mayor mortalidad de ancianos en el invierno.

El director regional de OMS para Europa, Hans Kluge, alertó de un aumento de la incidencia de la Covid-19 en los grupos de edad más jóvenes por todo el continente, para lo cual reiteró el mensaje de que nadie es invencible porque se trata de “un tornado con una larga cola, de una enfermedad multiorgánica”.

Al respecto, comentó que el coronavirus ataca los pulmones, pero también al corazón y otros órganos, proceso en el que la gente más joven, particularmente con la llegada del invierno, estará en contacto más cercano con la población de edad avanzada.