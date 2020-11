Brasil supera 166.000 muertes por coronavirus

Río de Janeiro |

Brasil sumó 216 muertes por la Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos superó los 166.014, mientras que los contagios ascendieron a los 5,87 millones de casos confirmados, informó el Gobierno.



De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, entre el domingo y el lunes fueron registradas 13.371 nuevas infecciones, con lo que el número de contagiados en el gigante suramericano subió hasta los 5.876.464.



La cartera de salud también informó que el número de recuperados y dados de alta sobrepasa los 5,32 millones de pacientes y que otros 390.000 casos están bajo acompañamiento médico.



Los números confirman la ralentización de la pandemia en Brasil, que llegó a registrar más de un millar de muertos diarios durante el pico de la emergencia sanitaria, aunque los datos divulgados después de los fines de semana suelen ser menores, ya que se reduce el personal encargado de recopilar la información.



A eso se suma el problema técnico que registraron la plataforma del Ministerio la semana pasada, por lo que algunas de las cifras divulgadas por la cartera aún están en proceso de ajuste.



No obstante, Brasil continúa como el segundo país del mundo con el mayor número de muertos por la pandemia, detrás de EEUU, y como el tercero en cantidad de contagios, detrás de EEUU e India.



Los datos divulgados por el Ministerio de Salud indican que el promedio diario de contagios por la covid en 14 días subió un 6 por ciento en relación con la media móvil de dos semanas atrás, cuando registró 21.680 casos, en comparación a los 23.000 infectados de ayer.



No ocurre lo mismo con el promedio diario de muertes por el coronavirus que bajó un 5,99 por ciento, al pasar de 434 casos diarios en los 14 días antes del 2 de noviembre a 408 fallecidos en los últimos 14 días hasta ayer.



Pese a las cifras, en las últimas 24 horas 13 estados han registrado aumento en el promedio móvil de muertes, en ellos Sao Paulo, la región más poblada de Brasil, con unos 46 millones de habitantes.



Ayer, el Gobierno de Sao Paulo admitió que hay un aumento en las hospitalizaciones por Covid-19 en el estado, algo que venía negando en los últimos días por las fallas técnicas de la plataforma del Ministerio.



Entre el 8 y el 14 de noviembre las hospitalizaciones de casos sospechosos y confirmados de la enfermedad crecieron un 18 por ciento en Sao Paulo en relación con la semana anterior y el promedio diario de nuevas hospitalizaciones pasó de 859 a 1.009.



El aumento de las hospitalizaciones en diferentes ciudades es señalado por especialistas como la demostración de que Brasil ya vive una segunda ola de la pandemia pese a no haber superado la primera.



Sao Paulo ya suma 40.576 muertes por la covid y 1.169.377 casos confirmados de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.