Alarma en Chile por escaso cumplimiento de cuarentenas

Santiago de Chile |

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron ayer que la tasa de positividad de los PCR fue del 13,8 por ciento, la más alta desde su primer pico de la pandemia en julio, al tiempo que mostraron preocupación por el escaso cumplimiento de la cuarentena que rige en Santiago desde el sábado.

Aglomeraciones de autos, gente paseando por las calles y largas filas en los comercios de primera necesidad fueron algunas de las estampas de los últimos días en la capital chilena, que llevaron al ministro de Salud, Enrique Paris, a reiterar la necesidad de cumplir con las restricciones sanitarias.

"Parece que no hubiese cuarentenas, debemos ser conscientes con el tema de los permisos. Creemos sinceramente que tenemos que poner más mano dura", aquejó el titular de la cartera.

Entre 4 y 5 millones de permisos de circulación, necesarios para acudir a comercios de primera necesidad, se emitieron el martes según el ministro, mientras que el lunes -primer día laboral de cuarentena- la circulación disminuyó pero menos que en los primeros confinamientos decretados hace casi un año.

La segunda ola, que comenzó en diciembre con la llegada del verano, se agravó en marzo tras la vacaciones y, ahora, más del 83 por ciento de la población se encuentra en cuarentena total, incluida la capital, donde viven más de 7 millones de personas y todos los comercios no esenciales permanecen cerrados.

La rápida propagación del virus, alentada por la llegada de variantes del extranjero, como la británica y la brasileña, tiene al límite el sistema hospitalario y la ocupación nacional de camas en unidades de cuidados intensivos llegó al 95 por ciento, su nivel más alto hasta la fecha.

En las últimas 24 horas, se produjeron 6.053 contagios nuevos y 28 fallecidos, que dejan el balance total en 995.538 infectados y 23.135 muertos desde que llegó la enfermedad hace más de un año.

Un nuevo lote de Pfizer/BioNTech con casi 360.000 dosis llegó ayer al país, que se suma a los más de 12 millones de vacunas que Chile ya ha recibido, en su mayoría del laboratorio chino Sinovac, con el objetivo de cumplir con 35 millones antes de 2021.

Pese a que el país lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más rápidos y exitosos del mundo -ha inoculado a más del 6,5 millones de personas y es el tercer país con mayor porcentaje de población vacunada-, el Gobierno no ha logrado frenar la propagación del virus.

Expertos del Colegio Médico (Colmed), la asociación gremial que reúne a los médicos chilenos, apuntaron a un exceso de confianza del Gobierno debido al rápido avance del proceso de inmunización que llevó bajar la guardia durante la temporada de verano.