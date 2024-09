Johnny Depp, Monica Bellucci, Pamela Anderson e Isabel Huppert, estrellas en San Sebastián

Los actores Johnny Depp y Andrew Garfield y las actrices Monica Bellucci, Tilda Swinton, Isabel Huppert y Pamela Anderson son algunas de las estrellas invitadas al Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebrará en esta ciudad del norte de España del 20 al 28 de septiembre.

El certamen anunció este viernes, en el acto de presentación oficial, los nombres de los intérpretes más célebres que confirmaron su asistencia a esta edición, además de los de directores como Paolo Sorrentino, Walter Salles, Jaques Audiard, Mike Leigh, Costa-Gavras, François Ozon y Dea Kulumbegashvili, entre otros.

Estos nombres ilustres se suman a las presencias ya confirmadas de los Premios Donostia: el director Pedro Almodóvar y la actriz australiana Cate Blanchett, además de Javier Bardem, que recogerá el 20 de septiembre el galardón correspondiente el año pasado, cuando no pudo ser entregado debido a la huelga de actores de Hollywood.

Gran parte de las figuras del cine que visitarán San Sebastián participa en la Sección Oficial.

Sección oficial

Es el caso de Noemí Merlant, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower y Chacha Huang, quienes, con la directora Audrey Diwan, inaugurarán el festival con su revisión de 'Emmanuelle'.

La clausura, "Vivir el momento", será presentada por su director, John Crowley, y por su actor protagonista, el popular Andrew Garfield.

La directora Gia Coppola y la actriz Pamela Anderson llegarán con "The last showgirl" y Joshua Oppenheimer defenderá personalmente su película "The end".

Los directores Costa-Gavras, Mike Leigh y Françoise Ozon también presentarán sus últimos trabajos en la Sección Oficial, así como Johnny Depp, quien no asiste como actor sino como director de su segunda película, "Modi, three days on the wing of madness", el filme sobre Amedeo Modigliani que se proyecta fuera de concurso.







La sección Perlak, que reúne lo mejor de otros festivales, también atrae a un buen número de prestigiosos nombres del cine mundial, como Paolo Sorrentino, que llega con "Parthenope", y Monica Bellucci, que presentará la obra sobre Maria Callas dirigida por Yannis Dimolitsas.

Walter Salles, Sean Baker, Isabelle Huppert, Mohammmad Rasoulof y Lupita Nyong'o también viajarán a la ciudad española para presentar sus filmes, proyectados en esta sección.Por la sección Zabaltegi pasará la ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián Dea Kulumbegashvili, que presenta "Abril", recién estrenada con gran éxito en el Festival de Venecia.

El célebre actor Franco Nero llegará para presentar la retrospectiva "Italia violenta. El cine policíaco italiano", un ciclo que incluye "El día de la lechuza", que protagonizó en 1968. El cine español, como es habitual, tendrá una gran presencia en la alfombra roja. A Pedro Almodóvar y su "La habitación de al lado" le acompañarán una de sus protagonistas, Tilda Swinton, y parte del elenco nacional -Raúl Arévalo, Juan Diego Botto y Victoria Luengo-, además del compositor habitual de las películas del realizador manchego, Alberto Iglesias.

Presencia del cine español y apoyo al cine argentino

Patricia Gómez Arnaiz, Úrsula Corberó, Mario Casas, Eduard Fernández, Anna Castillo, Antonio de la Torre, Julián López, Ester Expósito, Najwa Nimri, Patrick Criado, Hovik Keuchkerian y Marisa Paredes son algunos de los actores y actrices del panorama español que acudirán a San Sebastián, además de directores como Pilar Palomero, Albert Serra e Icíar Bollaín, entre otros.

Antón Álvarez, más conocido como C Tangana, también pasará por la capital donostiarra con su debut como director junto al músico protagonista de "La guitarra flamenca de Yerai Cortés".







El festival anunció este viernes un nuevo título de Perlak, "Apocalypse in the tropics", de la brasileña Petra Costa, que competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia.

Entre los principales hitos de esta 72 edición, Rebordinos mencionó la celebración de una jornada de apoyo al cine argentino "ante el desmantelamiento de su industria que se está produciendo por parte del Gobierno" de ese país.