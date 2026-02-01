Activista venezolano liberado tras más de 4 años en prisión

Javier Tarazona estaba acusado de "terrorismo" por denunciar que Maduro refuigiaba a líderes guerrilleros colombianos en Venezuela. El régimen chavista ya había anunciado una amnistía para centenares de presos políticos.

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo del Helicoide , en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el régimen chavista bajo órdenes de Estados Unidos, que está a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en enero.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un "número importante" de personas.

El director de la organización no gubernamental Fundaredes estaba preso desde julio de 2021 por cargos de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio".

El activista acusó al régimen de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombovenezolana.

Rodríguez anunció el viernes que el Helicoide, donde estaba recluido Tarazona y considerado el centro de torturas más grande de Venezuela, será convertido en un "centro social, deportivo, cultural y comercial".

También pidió con urgencia al Parlamento "una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente". Se espera que tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena.

La organización no gubernamental Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, aunque alerta que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.