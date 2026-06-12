Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EEUU

El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el "Niño Guerrero”, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes el presidente Donald Trump.

"El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", aseguró Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.