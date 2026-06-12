Líder del Tren de Aragua muere en ataque de EEUU

Mundo
DW
Publicado el 12/06/2026 a las 23h30
ESCUCHA LA NOTICIA

El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el "Niño Guerrero”, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes el presidente Donald Trump.

"El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", aseguró Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

Tus comentarios

Lo más leído

1
EEUU empieza de película su Mundial

Lo más compartido

1
Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EEUU
2
Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica
3
EEUU empieza de película su Mundial
4
Convocatoria junta Viva
5
Bloqueos: Empresas buscan migrar de La Paz a Santa Cruz; advierten miles de desempleados

Más en Mundo

12/06/2026
Trump dice que EEUU e Irán están al borde de firmar un acuerdo de paz
Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció que cancelará nuevos ataques con misiles.
Ver más
12/06/2026
Medios iraníes publican borrador de acuerdo con EEUU
Medios iraníes informan sobre un borrador de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, según el cual, las hostilidades deberían cesar de...
Ver más
A pocas horas del inicio del Mundial 2026, grupos de miles de manifestantes fueron contenidos por operativos policiales cuando intentaban llegar al Estadio Ciudad de Mexico, lugar donde se llevará a...
Ver más
11/06/2026
Protestas por desaparecidos en México marcan las previas al Mundial
En menos de cinco horas, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta se echó para atrás y rectificó el auto en el cual, en un primer momento, ordenaba la suspensión provisional del presidente...
Ver más
11/06/2026
Fracasa inusual intento de suspender a Petro a días de las elecciones
Este miércoles 10 de junio de 2026, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Presentantes, que preside la congresista Gloria Arizabaleta, ordenó la 'suspensión' del presidente Gustavo Petro hasta...
Ver más
10/06/2026
Ordenan la "suspensión provisional" de Gustavo Petro como presidente hasta el 21 de junio
Perú continúa sin un ganador definitivo tras la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.
Ver más
10/06/2026
Perú: voto extranjero aprieta más la disputa entre Fujimori y Sánchez
En Portada
12/06/2026 País
La COD de Cochabamba propone a la COB una pausa para ir a diálogo
La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba realizó hoy este viernes un ampliado en el que determinó plantear a la Central Obrera Boliviana (COB) que...
vista
12/06/2026 Seguridad
Detienen a una persona con Bs 1 millón en ambulancia de Puerto Villarroel
De acuerdo con las primeras investigaciones, el dinero fue retirado de un banco de la ciudad e Cochabamba y las personas llegaron desde el municipio de Puerto...
vista
12/06/2026 País
Cabildo en Pucarani determina radicalizar movilizaciones
El cabildo fue convocado por los campesinos de Pucarani, parte de la federación Túpac Katari que bloquea La Paz hace 43 días.
vista
12/06/2026 Seguridad
Denuncian quema de patrulla policial de la Felcv en El Alto; liberan a uniformados
Una turba retuvo este viernes en un punto de bloqueo instalado en la zona de San Felipe de Seque, en la ciudad de El Alto, a una patrulla de la Fuerza Especial...
vista
12/06/2026 País
Bloqueos: Empresas buscan migrar de La Paz a Santa Cruz; advierten miles de desempleados
El diputado Daniel Fernández advirtió que, debido a los bloqueos, empresas grandes como la Planta Industrializadora de Leche (PIL), Coca Cola, Pepsi y otras...
vista
12/06/2026 País
La Túpac Katari y la COB piden agenda clara al Gobierno antes de ir al diálogo
La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, uno de los sectores poderosos que lideran las movilizaciones desde hace 43 días en el país,...
vista
Actualidad
La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”
La Dirección de Zoonosis informó este viernes que tras recibir una denuncia sobre un presunto criadero ilegal de perros...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica
Con el objetivo de socializar los avances del proyecto metropolitano de gestión de residuos sólidos, la Gobernación...
Ver más
12/06/2026 Cochabamba
Crean página de la Región Metropolitana Kanata para plan de manejo de residuos
El primero fue detectado en tres puertos chilenos y fue conocido el lunes recién pasado, el segundo, en el Aeropuerto...
Ver más
12/06/2026 Seguridad
Fiscalía investiga en 5 departamentos casos de madera con droga
Deportes
Los de Pochettino golearon (4-1) a Paraguay en Los Ángeles, para despejar dudas.
Ver más
13/06/2026 Fútbol Int.
EEUU empieza de película su Mundial
Toronto y Los Ángeles se convertirán este viernes en el centro del fútbol mundial con las ceremonias inaugurales y los...
Ver más
12/06/2026 Fútbol
Canadá y Estados Unidos abren hoy el Mundial 2026 ante los ojos del mundo
'El Tri' estrenó la fiesta planetaria del fútbol con un 2-0 frente a una errática Sudáfrica que mereció tres tarjetas...
Ver más
11/06/2026 Fútbol Int.
Inédita apertura del Mundial: 3 expulsados y un gol entre las piernas del arquero
Shakira se llevó todos los aplausos en el acto inaugural del Mundial 2026. La colombiana volvió a brillar este jueves...
Ver más
11/06/2026 Fútbol
Shakira y compañía se lucen con show espectacular en apertura del Mundial
Tendencias
Este viernes 12 de junio, las redes sociales de META: Facebook, Messenger e Instagram experimentaron una caída masiva...
Ver más
12/06/2026 Tecnología
Reportan la caída de Facebook, Messenger e Instagram en algunos países
Doble Click
La destacada cineasta cochabambina Yashira Jordán participa con su cortometraje “Dragón” en la competencia oficial del...
Ver más
12/06/2026 Cine
Cortometraje boliviano “Dragón” busca triunfar en el Festival Internacional de Curitiba
Nueve artistas emergentes protagonizan desde ayer la Exposición Internacional de Grabado “Pueblos y Naciones de Bolivia...
Ver más
11/06/2026 Cultura
Expertos grabadores exhiben su destreza en la muestra “Pueblos y Naciones de Bolivia”
El cine nacional vive un momento trascendental. ‘La Hija Cóndor’, largometraje del director cochabambino Álvaro Olmos...
Ver más
10/06/2026 Cultura
“La hija cóndor” se erige como el filme boliviano más visto en la última década
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari