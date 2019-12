John Arandia analiza posible candidatura

El reconocido periodista y presentador de televisión John Arandia reveló que ha recibido ofertas para entrar en la arena política como candidato, sin embargo, anunció que en dos semanas hará conocer a la población si optará por postular a un cargo público.

“Lo he pensado, lo he pensado muchísimo. La respuesta definitiva yo la voy a dar con el cariño que le tengo a toda la gente en un par de semanas más. Hay otros sueños que evidentemente también tengo que ver si no se postergan. Nunca hay que decir ‘de esta agua no he de beber’, todo puede pasar”, dijo Arandia.

Indicó que ha recibido varias ofertas para ser presidente, vicepresidente, alcalde, gobernador, “todos los carros que te puedes imaginar”.

Arandia agradeció a las personas que con cariño le sugieren ser candidato a través de publicaciones en las redes sociales y mensajes a su cuenta particular, pero recalcó que su decisión se sabrá en dos semanas,

“En dos semanas yo voy a dar una declaración, con el cariño y la respuesta que le debo a toda la gente para ver qué va a pasar”, anunció.