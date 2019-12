Longaric advierte que no se puede dar refugio a quien haya podido cometer delitos de lesa humanidad

Tras la polémica que se generó por un audio filtrado, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, afirmó que el país "no merece ser más decepcionado" y aseguró que la... Ver más Pumari dice que Bolivia "no merece ser más decepcionada" y aún no descarta dupla con Camacho

La división en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundiza con el pasar de los días. La cercanía de Evo Morales al país y el papel de operador político Ver más Fisuras en MAS por “privilegiados” que viajaron a reunión con Morales

A horas de finalizar las entrevistas a los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ver más Denuncian presiones del MAS en selección de vocales