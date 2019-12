Aprehenden a empresario que recibió 150 llamadas de Evo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió al empresario Luis Fernando Morales Virreyra, tras prestar su declaración en el caso que se sigue al expresidente Evo Morales por delitos de sedición y terrorismo.

Morales Virreyra reconoció haberse contactado con el exmandatario vía teléfono, pero para contribuir a pacificar el país, dijo.

El miembro de la Felcc, Luis Fernando Guarachi, indicó que el empresario tiene unas 150 llamadas a Morales que se realizaron durante los conflictos que vivía Bolivia en noviembre.

Indicó que también el mismo sujeto tiene contactos con la zona del trópico.

“De las 150 llamadas, realmente nos comunicamos en no más de 10 llamadas y todas esas llamadas están registradas en mi celular, no como audio sino como texto, donde le pido al Presidente (Morales) en primera instancia, en octubre, renunciar y que salga por la puerta ancha (...). En noviembre, cuando estuvo en México y cuando escuchamos los audios (de su conversación con Faustino) Yujra, con quien me relacionan inmediatamente, le dije: ‘Cómo es posible que tú puedas emitir este tipo de declaraciones, retráctate’”, contó el empresario en su defensa a la prensa.

Morales Virreyra detalló que después de la salida de Morales a México fue contactado por cívicos de Santa Cruz y que le pidieron cooperación para pacificar el país, dado sus contactos en el trópico cochabambino y con el expresidente.

“No soy militante (del MAS) y con Evo teníamos una relación interinstitucional, un esfuerzo que hicimos desde 2005 para tener entendimiento y buena relación con un Gobierno”, dijo el empresario a quien la Felcc vinculó con el dirigente cocalero Yujra, a quien Morales, en noviembre desde México, le pide cercar ciudades para que no permita el ingreso de alimentos.

El empresario señaló que fue citado a declarar, pero inmediatamente llegó ya tenía una orden de aprehensión. Calificó esta decisión como ilegal e injusta.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una demanda por delitos de sedición y terrorismo, la Fiscalía ya emitió una orden de apremio contra Morales y Yujra, este último estaría resguardado en el trópico de Cochabamba, según el informe de la Felcc.

Uno de los hijos de Yujra está detenido de forma preventiva, él tenía el video en el que se ve a su padre sostener una conversación con Evo Morales quien le da instrucciones para seguir cercando ciudades.