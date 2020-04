Arias identifica cuatro factores que obstaculizan la lucha contra la Covid-19

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, identificó hoy cuatro factores que obstaculizan la lucha contra la pandemia del coronavirus en Bolivia.







"La indisciplina ciudadana, la movilidad de migrantes por fronteras clandestinas, la desidia de algunos gobiernos municipales y la falta de apoyo por parte de los servicios departamentales de salud son factores que obstaculizan la lucha contra el Covid-19", explicó Arias, según un boletín institucional.







Agregó que el 94% a 96% de la población boliviana cumple la cuarentena total, dispuesta para contener la propagación del virus, sin embargo, el restante 4% a 6% hace caso omiso y continúa circulando por las calles sin medir el riesgo que representa la pandemia.







A ello se suma la dificultad de controlar el ingreso de personas por los 172 puntos fronterizos clandestinos que rodean el país, ya que ingresan burlando el control migratorio y en algunas comunidades son protegidas por sus autoridades para no ser aisladas.







"Estas personas regresan al país porque no hay condiciones de trabajo afuera debido a que el Covid-19 está más fuerte en los países aledaños o porque el Gobierno nacional está dando bonos", añadió.







Sobre la desidia de algunos gobiernos municipales, afirmó que siguen esperando que el Gobierno nacional invierta o les proporcione infraestructura o equipamiento médico, a pesar que existen normas que les permite invertir sus propios recursos para equiparse.







Pero también cuestionó la labor de los servicios departamentales de salud, como el caso de La Paz, que no cumplió con la creación de los equipos de respuesta rápida en cada una de las 24 redes de salud del departamento.







"A pesar de que esta acción se acordó con el gobernador de La Paz (Félix Patzi), los mandos medios no cumplieron la orden y fue uno de los motivos de la intervención del Sedes La Paz por parte del Gobierno nacional", apuntó.