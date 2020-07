Mesa pide al Gobierno reencaminar la lucha contra la Covid-19

El expresidente y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa llamó al gobierno a reencaminar la lucha contra el coronavirus en base a una mejor coordinación nacional con los sistemas de salud y una inversión clara y transparente de los recursos destinados al área de equipamiento de los centros de salud y compra de equipos de bioseguridad.

“Todavía estamos a tiempo, el gobierno puede manejarse con mayor transparencia. Evitar casos de irregularidades y corrupción como la compra de los respiradores inadecuados y con sobreprecio. Llevar adelante una inyección clara, con transparencia y, además, por supuesto, mayor coordinación entre los diferentes sectores del Estado”, dijo en un mensaje a través de su cuenta de Facebook.

Mesa dijo que Bolivia ha reportado 39.000 personas contagiadas por coronavirus; es decir, 323 por cada 100.000 habitantes, y los comparó con la situación de Paraguay que tiene 33 enfermos por cada 100.000 habitantes y Uruguay que presenta 27 contagiados por cada 100.000 habitantes, son dos países que han logrado un éxito en la lucha contra el COVID-19 gracias a sus adecuados plantes de contingencia.

“¿Qué hicieron bien esos gobiernos y qué hizo mal nuestro gobierno?”, se preguntó el expresidente y explicó que en el caso de Uruguay –país en el que los primeros casos de COVID-19 se registraron el 13 de marzo, menos de dos semanas después de que Lacalle Pou asumiera la presidencia– se hizo y hace un número muy significativo de tests, un seguimiento muy riguroso, vacunas antigripales para no confundir los síntomas de enfermedad entre unos casos y otros.

La gestión sanitaria del coronavirus de Uruguay contó con el apoyo del sistema político y la ciudadanía, que actuó responsablemente ante la situación, lo que no sucedió en el país, pues hay un parlamento (con mayoría masista) que pone trabas, dice una nota de prensa de CC.

Una de las primeras medidas fue la creación del Fondo Coronavirus y el pedido de créditos a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Integró los sectores público y privado de salud. Hasta ahora ha realizado 45.000 pruebas de coronavirus para casos sospechosos y los hace en los propios hogares.

El caso uruguayo contrasta con el Bolivia pues se realizan poco más de 2.000 test al día, nuestra capacidad de aislamiento y seguimiento es casi nula debido a la descoordinación de los distintos niveles de gobierno y, para colmo de males, heredamos un sistema de salud desastroso del mal gobierno del MAS.

Mesa explicó que en el caso de Paraguay, este país efectuó una inversión, directa y rápida, de 1.600 millones de dólares para enfrentar el tema con seguimiento y con tests, lo que no sucedió con nuestro país.

“Bolivia no ha hecho una inversión clara ni transparente en una dimensión adecuada para trajes de bioseguridad, número de tests y sobre todo unidades de terapia intensiva. Pero particularmente, no ha establecido una coordinación adecuada entre el sistema nacional, el sistema departamental y los sistemas municipales”; afirmó al destacar que “esa descoordinación, esa falta de transparencia y esa falta de inyección inmediata para combatir el coronavirus con recursos, nos lleva a resultados que no son buenos”.

Estamos por llegar al pico de la pandemia, pero la enfermedad estará con nosotros todavía mucho tiempo; por ello, es imperativo que hagamos muchos más test, coordinemos el gobierno central con las gobernaciones y las alcaldías, compremos más unidades de terapia intensiva, más equipos de bioseguridad para los que están al frente de batalla y se reencamine la lucha contra la pandemia.