Mesa dice que son los únicos que pueden ganarle al MAS y Arce anuncia sorpresas

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó en la víspera, durante el cierre de campaña en Santa Cruz, que son los únicos que pueden derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas. Paralelamente en otro punto de la región cruceña, Luis Arce Catacora, presidenciable del partido azul, anunció sorpresas en los resultados de votación como en el año 2005, cuando obtuvieron el 54% de preferencia electoral.

"Sin ninguna duda hermanos, sin ninguna duda hermanas, hoy este MAS y, como dirían los jóvenes hoy, la versión 2.0 del MAS va a recuperar la patria el próximo 18 de octubre y vamos a dar sorpresas hermanos, vamos a dar sorpresa. Ahí como el año 2005 en diciembre cuando no nos daban ni el 30%, el MAS superó el 54% de votación", expresó Arce.

Está seguro que el binomio del MAS será el ganador este próximo 18 de octubre porque durante todo el tiempo de campaña estuvieron caminando en distintos lugares del país en donde recibieron gran apoyo de toda esa población.

Durante su discurso ante una multitud de personas concentradas en el mercado Abasto, donde se realizó el cierre de campaña del MAS, Arce también dijo que si llega al Gobierno gobernará sólo cinco años, pero dejará un partido renovado para que las nuevas generaciones continúen el "proceso de cambio hasta la eternidad".

Y si llega a Palacio Quemado, prometió gobernar incluyendo a las instituciones públicas a los sectores y organizaciones sociales, y sobre todo a los jóvenes, para que sean parte activa en esos lugares.

Mesa

CC también realizó su cierre de campaña en otro punto de Santa Cruz. Durante su discurso, Mesa recodó que lucharon dos largos años para conseguir el objetivo de hacer realidad el proyecto CC.

"Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales y Morales Never in the life (nunca en la vida)", expresó.

Dijo que si llega el expresidente Evo Morales a Bolivia será para rendir cuentas y no para otra cosa y aseguró que eso dependerá del voto que vaya a emitir el pueblo boliviano este domingo.

El candidato vicepresidencial por CC, Gustavo Pedraza, quien estuvo presente junto a Mesa en el cierre de campaña, aseguró que Santa Cruz gobernará el país por derecho propio y que este es el siglo del departamento.