Dosis anticovid se agotan y se va parando la vacunación poco a poco

Las vacunas contra la Covid-19 distribuidas por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país se agotan y de a poco se va paralizando la inmunización en los diferentes centros. ¿Qué pasará con el plan masivo de vacunación en los próximos días, hasta la llegada de nuevos lotes, prevista para la próxima semana?, es la pregunta trasladada por todos los sectores al Gobierno.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, salió nuevamente a la palestra a indicar que esta situación se debe a que en la primera ola no se suscribieron los contratos para los inmunizantes y que la gran cantidad de vacunas que acaparan 10 países, entre otros.

“Debemos decirlo claro: tal vez no contamos con la cantidad suficiente de vacunas, con la totalidad en este momento; pero decir que de todas las vacunas que se han asignado, apenas hemos alcanzado una utilización del 40 por ciento (…), tenemos la mitad de vacunas para seguir utilizando, no son suficientes, pero tampoco se puede decir que no tenemos vacunas”, dijo.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, dijo que Bolivia presentará una queja formal en foros internacionales sobre el monopolio en la adquisición de vacunas Covid-19.

“Vamos a llevar esa denuncia a los foros internacionales, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de apoyos posibles, hay que hacer escuchar nuestra voz”, sostuvo Blanco en una entrevista en radio Compañera.

Crece el malestar

La incertidumbre por falta de información sobre el cronograma de inmunización y la llegada de las vacunas se apodera de la sociedad. Además de crecer el malestar, sube también la preocupación ante el aumento de los casos positivos y el colapso de las unidades de terapia intensiva (UTI) de Santa Cruz, por el traslado de pacientes graves de Riberalta, Guayaramerín y Trinidad, donde ya no tienen capacidad para atender a pacientes críticos.

En Santa Cruz se suspendió la inoculación por la falta de dosis, una gran parte de lo asignado fue enviado a zonas fronterizas con Brasil para inmunizar a los habitantes de esas regiones y evitar la propagación de la variante brasileña de coronavirus P1.

Personas de la tercera edad protestaron por el incumplimiento de este proceso según reporte de Radio Fides.

En La Paz, el director técnico del Sedes, Ramiro Narvaez, señaló que las vacunas permitirán llegar a los mayores de 80 años y que no se contará con dosis para otros grupos.

Para inmunizar sólo al grupo de la tercera edad, se requerirán más de un millón de vacunas.

“Por las circunstancias que se viven a nivel mundial, las vacunas van llegando de a poco, por lo que se reajustó el plan”, mencionó.

En Cochabamba y Sucre se paralizó la inmunización por la falta de los insumos.

En Potosí, el director del Sedes, Eloy Tirado, dijo que la inmunización llegó a más ciudadanos de lo programado.

Llegaron 10.000 dosis de AstraZeneca y 20.441 de la Sinopharm y se cuenta con inmunizantes para continuar con la vacunación.

El Sedes de Beni modificó su cronograma de vacunación con los más de 100 mil inoculantes recibidos.

Suman los pedidos para importar vacunas

Para enfrentar la actual situación crítica e incierta en el país, por la escasez de vacunas, suman las voces de adquisición de inoculantes por diversos sectores.

El ejecutivo de la COB explicó que la Caja Nacional de Salud tiene más de 7.000 millones de bolivianos y que por la pandemia se distribuyó 425.000 millones para los nueve departamentos; sin embargo, en muchas regiones no se ha gastado ese dinero.

“Estamos pidiendo que la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera y otras cajas prioricen la adquisición de vacunas para nuestros afiliados”, sostuvo.

El alcalde electo de Santa Cruz, Johnny Fernández, señaló que hará el trámite respectivo ante instancias de Estados Unidos para adquirir los inmunizantes y atender a la población.

Anteriormente, entidades privadas y gobernaciones solicitaron liberar la importación de las vacunas.

El Ministerio de Salud y Deportes informó ayer que ninguna empresa privada cuenta con autorización para la importación de las dosis y alertó sobre la venta de vacunas falsificadas en redes sociales.

“La instancia que regula la venta de medicamentos en el territorio boliviano es la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), y a la fecha no reportó alguna empresa privada que haya obtenido la autorización para la importación de inmunizadores contra la Covid-19”, se lee en un comunicado.