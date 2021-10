Del Castillo: “No existe ninguna directiva en Adepcoca”

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo aseveró esta noche que en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) “no existe ninguna directiva” tras que los cocaleros movilizados retomaran el mercado de coca, que había sido ocupada por el dirigente Ronald Alanez, denunciado de ser afín al Gobierno.

“Evidentemente no existe ninguna directiva en este momento en Adepcoca. Tenemos el conocimiento que el día de mañana se va a llevar a cabo una asamblea en inmediaciones de Adepcoca, serán los mismos productores que determinen cuál será la situación jurídica de su mercado, quién los va a liderizar, cuál será el comité electoral que convoque de aquí a 30 días a unas elecciones, pero pedimos públicamente que se convoquen a ambos sectores”, aseveró Del Castillo en el programa Que No Me Pierda.

Del Castillo repitió que no avaló a Alanez, sin embargo el 21 de septiembre él y el Ministro de Desarrollo Rural, acudieron Villa Fátima y reconocieron la dirigencia.

“En esa oportunidad, el señor Alanez tuvo una asamblea con más de 10 mil socios del sector del sector Adepcoca, (él) había ganado unas elecciones con la participación de cerca de 22 mil personas con ánforas. Por tanto, nosotros no podemos cuestionar el sentir democrático de los productores de coca, en determinado sector, aún mucho más cuando se trata de sector privado”, indicó.

El titular de la cartera de Estado señaló que como Gobierno piden a los cocaleros “tengan unas elecciones democráticas donde el pueblo, los productores de la hoja de coca y todos los miembros activos de este sector puedan ejercer su derecho al voto”.

En cuanto, al pedido de Alanez de adquirir otro inmueble para funcionamiento del mercado y la sede, Del Castillo manifestó que ese tema no es competencia de su Ministerio.

En tanto, los cocaleros movilizados a la cabeza del Comité de Autodefensa convocaron em una asamblea a nuevas elecciones en un plazo de 10 días.