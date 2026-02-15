Vallegrande, el Carnaval de la Amistad

País
La Prensa
Publicado el 15/02/2026 a las 11h18
ESCUCHA LA NOTICIA

A unos 250 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, el área urbana de Vallegrande es una de las más pobladas de esta región y es famosa por dos razones. Allí fueron enterrados subrepticiamente los restos del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara y por su Carnaval pleno de tradiciones que se traducen en el concepto de amistad vecinal.

Aseguran los vallegrandinos que la preparación de esta festividad se inicia meses antes de su desarrollo, pues es cuando comienza la preparación de los licores elaborados con base en las frutas de esta región cercana a los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca.

Todo comienza la tarde del Sábado de Carnaval cuando ganan las calles las comparsas de las unidades educativas locales. Niños y adolescentes compiten por demostrar cuál grupo es el más entusiasta, el mejor caracterizado y el que refleja con mayor precisión las tradiciones regionales.

Admiración despiertan los carros alegóricos preparados por escolares y colegiales.

El domingo por la mañana tiene lugar el Corso Infantil en el que, como su nombre lo señala, los alegres protagonistas son los niños, cuyos padres se encargarán de dar forma esa misma tarde al Corso Grande, en el que el entusiasmo festivo es la principal característica.

Este evento comienza con el Paso de Caballería en el que jinetes ataviados con los trajes típicos de los valles cruceños, camisas blancas, chalecos y sombreros negros, recorren las calles de la ciudad.

Por detrás hacen su paso las comparsas festivas, siempre encabezadas por sus reinas de belleza y sus carros alegóricos, que hacen referencia a las tradiciones culturales de esta zona cruceña.

Sin embargo, los actos más importantes del Carnaval Vallegrandino tienen lugar entre lunes y martes.

A las 8.30 de la mañana, orquestas y bandas previamente contratadas comienzan sus actuaciones musicales. Los integrantes de las comparsas recorren por las casas de sus vecinos, a quienes invitan a divertirse, bailar y compartir la deliciosa gastronomía local.

Sólo quien ha estado por allá puede decir cuán deliciosos son el asadito colorau, las k’jaras, la chanfaina, el asado de cordero o el charque vallegrandino.

Las risas, las conversaciones y la alegría unen profundamente a los pobladores de este municipio, mientras músicos dotados de gran agilidad mental entonan coplas y todos comparten las bebidas maceradas desde hace tres meses y cuyo sabor es muy dulce.

Las actividades continúan el Miércoles de Ceniza, cuando se produce el entierro simbólico del Carnaval. Se escoge a un integrante de cada comparsa para que sea “enterrado” en la plaza principal, mientras sus numerosas “viudas” lloran a moco tendido.

Se entierra al “fallecido” en la pileta pública de ese espacio urbano, pero ante el contacto del agua fría, resucita y vuelve la alegría.

Todo concluye después de un paréntesis de tres días, en los que la población se reúne en la plaza para que alguna “autoridad” dé lectura al bando que es una serie de rimas que tienden a ridiculizar, censurar o, en su caso, aplaudir los recientes hechos de dominio público, en medio de carcajadas por la inventiva de los poetas quienes lo redactaron.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
5
La casa de Neruda en Isla Negra, un museo vivo

Lo más compartido

1
Comunicado Maxan Fanexa
2
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
3
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
4
Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón
5
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro

Más en País

15/02/2026
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron un intento de asesinato contra...
Ver más
15/02/2026
Lara viajará a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, viajará la próxima semana para participar en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial a realizarse...
Ver más
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para participar en las elecciones subnacionales del 22 de marzo.
Ver más
15/02/2026
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
Para nadie es un secreto que las clases medias y altas de La Paz vivían con la mirada puesta en Europa, principalmente París, desde donde llegaron junto a compañías teatrales tres personajes que...
Ver más
15/02/2026
El Pepino, personaje paceño por excelencia
Cada que llega Carnaval, la gastronomía de la época cobra protagonismo con el tradicional puchero, un platillo lleno de sabores, hecho con ingredientes representativos de cada departamento y su...
Ver más
15/02/2026
El puchero carnavalero, una fusión de sabores de la cocina española y criolla
El Martes de Ch’alla marca la cúspide del Carnaval en Bolivia. De acuerdo con la tradición, las personas preparan la mesa u ofrenda con días de anticipación acudiendo a los mercados para comprar todo...
Ver más
15/02/2026
El Martes de Ch’alla, un tiempo para agradecer y pedir a la Madre Tierra
En Portada
15/02/2026 Seguridad
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó su profunda preocupación y...
vista
15/02/2026 País
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para participar en las elecciones...
vista
15/02/2026 País
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron un intento de asesinato contra...
vista
15/02/2026 País
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
Más de 200 años de historia documentada tiene la Entrada del Carnaval de Oruro. Es resultado del sincretismo entre rituales ancestrales andinos y la fe...
vista
15/02/2026 País
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y el viernes recién pasado se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, en la calificación del banco...
vista
15/02/2026 Música
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
El cantante boliviano Leo Rosas falleció, según confirmaron este domingo fuentes allegadas a su familia.
vista
Actualidad
Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta...
Ver más
15/02/2026 Seguridad
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia...
Ver más
15/02/2026 País
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, viajará la próxima semana para participar en la Cumbre de Impacto de...
Ver más
15/02/2026 País
Lara viajará a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para...
Ver más
15/02/2026 País
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes
Al recopilar más de un centenar de artículos y recuerdos de 35 años de ejercicio profesional, Raúl Peñaranda nos...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Cierto, es tinta indeleble
Cuando uno recorre la costa chilena hacia el sur, cualquier persona mínimamente interesada en la cultura y la...
Ver más
15/02/2026 Cultura
La casa de Neruda en Isla Negra, un museo vivo