EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución y evitar la provincia de Chapare por el aumento de delitos y disturbios civiles, así como la prevalencia de actividades vinculadas al narcotráfico en esa región.

Según el organismo oficial estadounidense, persisten riesgos relevantes para la seguridad de visitantes extranjeros en distintas zonas urbanas y rurales de Bolivia.

De acuerdo con el aviso oficial publicado en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bolivia mantiene el Nivel 2 de advertencia, lo que implica "mayor precaución", pero establece nuevas restricciones para Chapare, una provincia donde, según el informe, la producción ilegal de coca y la presencia de organizaciones criminales han generado incidentes violentos y limitaciones para la intervención policial.

El comunicado subraya la existencia de delitos menores son comunes en zonas turísticas y la posibilidad de manifestaciones pueden surgir sin aviso previo que pueden interrumpir servicios esenciales, información confirmada por la cadena de noticias Fox News y reflejada en fuentes oficiales estadounidenses.

La advertencia actualizada responde al incremento de delitos menores, manifestaciones y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en ciertas regiones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El aviso oficial detalla: "Delitos menores son comunes, sobre todo en las zonas turísticas", en referencia a robos, hurtos y estafas que afectan tanto a visitantes como a locales en lugares concurridos.

Las autoridades estadounidenses informan que en Bolivia "las manifestaciones pueden surgir sin aviso previo y llegar a bloquear el transporte o servicios básicos", lo que afecta la movilidad y la seguridad de los viajeros. El documento enfatiza que los empleados del gobierno estadounidense que trabajan en El Alto, la segunda ciudad más grande del país, deben estar especialmente atentos ante el riesgo de delitos menores y situaciones de alteración del orden público.

La cadena de noticias Fox News precisó que la actualización de la advertencia incluye la recomendación de evitar la provincia de Chapare, donde la presencia policial es limitada y existe "una mayor prevalencia de delitos violentos asociados al narcotráfico".



