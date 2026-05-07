Colcapirhua cuestiona celda donde se deposita basura de Cercado

Los “presidentes de los cinco distritos” municipales de Colcapirhua convocaron “de emergencia” a una “marcha en defensa del medio ambiente y salud, ante el ingreso de la basura de Cercado”, publicó la noche de este jueves la página de Facebook Voces Regionales.

De acuerdo con lo que se lee en la fotografía que acompaña la publicación, la marcha partirá a las 8:30 de la intersección de las avenidas Blanco Galindo y Beijing, en el municipio de Cochabamba, se dirigirá a la Gobernación con el fin de “solicitar informe sobre el estado actual de la celda clandestina de la empresa Cinva”.

La movilización convocada para mañana se da en el contexto del cierre obligado del botadero de K’ara K’ara y la acumulación de residuos sólidos en las calles de la ciudad de Cochabamba.

El miércoles recién pasado, la secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Gabriela Encinas, informó ayer que la empresa Cinva, compuesta por Tunqui y Colina, tiene tres sitios para depositar la basura del municipio: una celda de emergencia en Cotapachi, un centro para compost en Sacabamba y una planta de industrialización.

La Asociación Accidental Complejo Industrial del Valle (Cinva) se adjudicó en 2025 la gestión de los residuos de Cercado y desde el 1 de mayo debía asumir la disposición final y el cierre técnico de K’ara K’ara.

Cuestionamiento de Quillacollo

Una actitud similar a la de los “presidentes de distritos” de Colcapihua manifestó este jueves "el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, al informó que el próximo lunes se realizará una inspección a los predios de Cotapachi, luego de que el municipio de Cochabamba anunciara el inicio del proceso de industrialización de la basura en ese lugar.

La autoridad expresó el rechazo de Quillacollo al traslado de residuos sólidos desde Cochabamba hacia Cotapachi y aseguró que no existe ningún acuerdo intermunicipal que autorice esa operación", informó la Red Uno.