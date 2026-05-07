Gobierno apunta a consensuar nueva ley que sustituya a la 1720

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ERBOL
Publicado el 07/05/2026 a las 22h41
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El Gobierno está dispuesto a iniciar un proceso de diálogo que permita la formulación de una nueva ley, y mejor consensuada, para la conversión voluntaria de la pequeña propiedad rural a mediana, según informó este jueves el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez.

La autoridad reconoció que la polémica y vigente Ley 1720, promulgada el pasado el 10 de abril, no tuvo la socialización ni el consenso necesarios con las organizaciones campesinas e indígenas ni con otros sectores interesados en esta temática.

“Nosotros creemos que incorporando a estos actores, porque no hubo la suficiente socialización de la (norma), hoy podemos generar una nueva ley donde todos estemos representados, eso es lo que el Gobierno va a generar ahora, eso es lo que estamos promoviendo”, señaló el viceministro en el programa La Mañana en Directo de radio Erbol.

Vaca Díez puntualizó que primero la Asamblea Legislativa debe abrogar la actual ley para que luego pueda comenzar el proceso de concertación que permita establecer los puntos centrales del contenido que tendría la nueva normativa.

“El Presidente ha sido muy claro, nosotros vamos a establecer todas las mesas de diálogo porque esa es la forma en que queremos avanzar. El país tiene que dejar ese viejo proceso de paros y bloqueos que nos perjudican a todos”, dijo el Viceministro.

La ley que está vigente permite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad rural a mediana, lo que facilitaría la obtención de créditos bancarios a sus titulares.

La norma generó controversia, una serie de protestas y movilizaciones de sectores indígenas y campesinos que consideran que, en realidad, beneficia a sectores empresariales del agro cruceño y no a los pequeños productores, sobre todo en el occidente del país.

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