COB instruye bloqueo nacional de caminos desde esta medianoche

La Central Obrera Boliviana convocó al bloqueo de caminos desde las 00:00 de este viernes 8 de mayo a escala nacional, en cumplimiento del paro indefinido con movilizaciones escalonadas que iniciaron esta semana.

“Convoca e instruye (…) acatar disciplinadamente desde el viernes 8 de mayo el bloqueo de caminos desde las 00:00 horas a nivel nacional”, señala el instructivo publicado por la dirigencia de la central sindical la noche de este jueves en su cuenta de Facebook.

El miércoles recién pasado, el secretario ejecutivo y líder máximo de la COB, Mario Argollo, firmó un “pacto de no traición” con organizaciones campesinas, interculturales y originarias para encarar el conflicto con el Gobierno en demanda, especialmente, del incremento salarial y la abrogación de la Ley 1720.

En ese acto, Vicente Salazar, dirigente campesino de La Paz, afirmó que el pedido de las provincias es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras Argollo sostuvo que si no hay soluciones “tiene que irse”.

El Gobierno emitió una convocatoria al diálogo para este viernes, pero la COB anunció que no asistirá al señalar que ya no reconoce al ministro Edgar Morales y acusar al Órgano Ejecutivo de ejercer “revancha y discriminación” contra los trabajadores.

La dirigencia cobista rechaza posibles cambios a la Ley General del Trabajo, advierte que no aceptará nuevas alzas de combustibles y responsabiliza al Gobierno por la escalada del conflicto si no se atienden sus demandas, convocando a la unidad y a movilizaciones en todo el país.