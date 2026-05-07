Maestros urbanos anuncian paro nacional el lunes

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ERBOL
Publicado el 07/05/2026 a las 18h57
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El magisterio urbano determinó un paro nacional de 24 horas para el lunes 11 de mayo, con suspensión de labores escolares en los nueve departamentos y las 31 federaciones del país. La medida surge en medio de las protestas que mantiene el sector en La Paz exigiendo incremento salarial.

“El día lunes se está declarando un paro de 24 horas en los nueve departamentos y en las 31 federaciones, a nivel nacional”, afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia urbano, Wilfredo Ajllahuanca, en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol.

El paro estará acompañado de movilizaciones y toma de algunas instituciones, anunció el dirigente sindical. El magisterio anunció la llegada de un cuarto contingente a La Paz y aseguró que las protestas continuarán, coordinadas en las federaciones departamentales y regionales del país.

La medida se definió en un ampliado nacional realizado el miércoles luego de los enfrentamientos con la Policía en inmediaciones de plaza Murillo.

 

Rechaza declaraciones de Ministra

El dirigente rechazó las declaraciones de la ministra de Educación, Beatriz García, quien señaló que, al dividir el presupuesto asignado al magisterio entre los 189.000 ítems –incluidos los 4.000 nuevos– y los 12 meses del año, el promedio salarial alcanza Bs 9.600 mensuales por ítem. La autoridad aclaró que existen diferencias porque no todos los maestros trabajan las 96 horas y persisten falencias en la asignación de carga horaria.

Ajllahuanca respondió que existen docentes con menos carga horaria que ganan incluso por debajo de Bs 3.000 y que este año no recibieron incremento salarial.

Sobre los 4.000 ítems anunciados por el Gobierno para el magisterio urbano y rural, Ajllahuanca sostuvo que son “ítems incompletos” y producto de reordenamientos y recortes.

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