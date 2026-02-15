Fiscalía investiga el primer caso de parricidio en Cochabamba

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público, inició una investigación contra Jheisom C. I. de 24 años de edad, por el delito de Parricidio cometido contra su padre Agustín C. M., de 69 años, quien presentaba lesiones provocadas con arma blanca, hecho ocurrido el 13 de febrero de 2026, en el municipio de Villa Tunari.

“Se ha tomado conocimiento del fallecimiento de un ciudadano de 69 años que presentaba una herida grave en la región cervical. El Ministerio Público activó de inmediato la investigación por el presunto delito de Parricidio y se realizan todas las actuaciones necesarias para establecer la verdad histórica de los hechos y asumir las acciones legales correspondientes contra el presunto autor”, señaló Tejerina.

Por su parte, el Fiscal del caso, Samuel Pérez Villanueva, informó que el proceso fue iniciado a denuncia de la esposa de la víctima, quien señaló que el hecho habría ocurrido en el domicilio familiar ubicado en el Sindicato 40 Arroyos del municipio de Villa Tunari. La víctima descendió del segundo nivel del inmueble con una herida en el cuello, manifestando que su hijo lo habría atacado con un cuchillo.

El Ministerio Público y la Policía realizan operativos de búsqueda para dar con la ubicación y aprehensión del presunto autor, quien se encuentra profugo.