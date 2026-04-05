Tres personas mueren tras explosión e incendio de una vivienda en Santa Cruz

Seguridad
ABI
Publicado el 05/04/2026 a las 12h02
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Tres personas murieron la noche de este sábado tras el incendio estructural de una vivienda, provocada por una explosión, en el municipio de El Torno, ubicado en el departamento de Santa Cruz.

Efectivos de la Policía fueron notificados del hecho e inmediatamente, con la ayuda de Bomberos y vecinos, lograron controlar la situación y apagar el fuego que consumió varios ambientes del inmueble.

Al ingresar a la vivienda, encontraron los cadáveres de tres personas que todavía no fueron identificadas. Las víctimas presentaban quemaduras, lo que hace sospechar que estuvieron expuestas directamente al fuego, señala un reporte preliminar.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra investigando las causas del hecho en el que no se descarta que una falla eléctrica haya desencadenado en este trágico accidente que cobró la vida de estas tres personas.

 

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