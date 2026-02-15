Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas

El cantante boliviano Leo Rosas falleció, según confirmaron este domingo fuentes allegadas a su familia. La noticia generó consternación en el ámbito artístico y entre sus seguidores, quienes en las últimas horas expresaron mensajes de pesar y reconocimiento a su trayectoria.

Rosas era considerado una de las voces más representativas del país, gracias a su potencia vocal, sensibilidad interpretativa y versatilidad, características que le permitieron consolidarse como uno de los artistas nacionales más destacados.

Tras conocerse el reporte de su fallecimiento, distintas muestras de cariño comenzaron a circular en redes sociales, donde colegas y seguidores recordaron su legado musical y el impacto que tuvo en la escena boliviana.

Por el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas de su muerte, mientras su partida deja un vacío en la música nacional.

