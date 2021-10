Lima dice que el fallo del TCP declara inconstitucional al gobierno de Añez y muchas acciones serán anuladas

Tras que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera la Sentencia Constitucional 0052/2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este viernes que todas las decisiones que se asumieron en el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez quedarán nulas e indicó que el documento será usado de prueba para sustentar un juicio de responsabilidades, debido a que este declara inconstitucional el gobierno de la exmandataria.

En interpretación del ministro Lima, lo que hizo el TCP es ratificar que la sucesión Ipso Facto solo se aplica para el Presidente y el Vicepresidente del Estado, en ese entonces Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera e indicó que no puede haber renuncias por las redes sociales o medios de comunicación, sino que deben ser escritas y aceptada por el Tribunal Supremo Electoral y el Legislativo boliviano.

"El Tribunal Constitucional estableció que ni la Segunda Vicepresidencia puede asumir la presidencia del país. Esta situación está cerrada", dijo el Ministro de Justicia en conferencia de prensa.

"Fue un gobierno de facto, no fue de derecho, no fue constitucional. Entonces, por un principio de derecho y seguridad jurídica muchas de las decisiones que se tomó serán llevadas al Tribunal Constitucional y se declararán nulas como corresponde, hemos derogado la mayor parte de sus normativas (...) el hecho de que sea un gobierno de facto no significa que sus normas sean expulsadas inmediatamente", advirtió Lima.

Consultado sobre la Sentencia Constitucional 0052/2021, será objeto de prueba para sustentar un juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria, Lima dijo: "Sí, es la última palabra en materia constitucional. El Tribunal habló y el artículo 169 de la Constitución Política del Estado se aplicará de esta manera".