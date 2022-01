Sectores sociales piden cambiar a 5 ministros por falta de coordinación

Dirigentes de diferentes organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) piden el cambio de 11 ministros, pero sobre todo apuntan a cinco autoridades que son censuradas de manera particular.

Los motivos son por falta de coordinación, presunta persecución a dirigentes, incumplimiento en los procesos contra exautoridades del gobierno transitorio, entre otros.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la bancada del MAS en el Legislativo, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y el ala renovadora del partido azul coinciden en plantear el cambio de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Justicia, Iván Lima Magne; de la Presidencia, María Nela Prada; de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, y de Salud, Jeyson Auza.

Martín Chacolla, jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), señaló que el equipo de ministros debe ser evaluado en lo técnico, político y orgánico.

“Técnicamente qué ha hecho el Ministro de Justicia, casi nada, políticamente no ha aportado (...), el Ministro de Gobierno era un infiltrado de la derecha y una vez que se ha descubierto todo esto, no sé cómo nuestro hermano Lucho lo nombra como ministro, eso no conocemos, pero sí en el trayecto se identificó que se ha infiltrado de la derecha al gobierno del MAS. Por indagar esto (dicen que) hay que dividir a los movimientos sociales para se debiliten y no estén a lado del Presidente y nos persiguen y hostigan para ver dónde anda cada hermano del Pacto de Unidad”, señaló Chacollo en contacto con Erbol.

“Por no coordinación, decirle al Presidente que tome en cuenta para su destitución al Ministro de Gobierno, de la Presidencia, Justicia, Medio Ambiente y Salud, son los observados”, dijo otro dirigente intercultural.

Asambleístas

Legisladores del oficialismo también anunciaron algunos cambios en el gabinete de ministros. El diputado Héctor Arce (MAS), uno de los acérrimos defensores del evismo, sostuvo que el titular de Gobierno debe ser cambiado por otro.

Para el cargo, se conoció la propuesta de algunos exministros de Evo Morales.

Cuestionan al “jefazo”

Las diferencias entre el expresidente Evo Morales y el vicepresidente David Choquehuanca se hacen más evidentes a medida que pasan los días. La confrontación se traslada a los defensores de las dos figuras políticas. El viceministro Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, cuestionó al líder masista por forzar su candidatura.

Bobaryn, a través de un artículo de opinión, cuestionó la soberbia de quienes profesaban verdades absolutas, justificaban la indispensabilidad de la presencia del “jefazo” e incluso se refiere a las purgas y persecuciones internas que procuraron calumniar y deponer a David Choquehuanca, por temor de que pudiera desplazar al “jefazo” (Evo).

“El jefismo rompió el techo de cristal cuando atribuyó a las organizaciones sociales la obstinación de forzar una candidatura a la presidencia, por cuarta vez. Porque fue una situación que contribuyó a crear un rechazo -no menos apasionado- de una sociedad ya estupefacta ante una narrativa que justificaba la vulneración de Derechos Humanos”, señala en el escrito.

Describe que la “soberbia de quienes profesaban verdades absolutas nubló la posibilidad de generar espacios de autocrítica, reflexión y reconducción del Proceso de Cambio”. Lo que provocó “rupturas y desalineamientos que llegaron de la mano de la desmoralización de la militancia y de las organizaciones sociales, a quienes no se dudó de acusar de ‘traición’, cuando estas planteaban el mínimo cuestionamiento”.