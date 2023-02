Creemos pide a Santa Cruz no permitir que el MAS consolide un "golpe judicial" contra Camacho

La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz pidió este miércoles que la población no permita que se consolide un "golpe judicial" del MAS al gobernador Luis Fernando Camacho.

Los asambleístas de Creemos se refirieron a la audiencia de acción de cumplimiento prevista para mañana en la que el MAS pretende que la justicia disponga que Camacho sea reemplazado en el cargo mientras dure su detención preventiva.

Paola Aguirre, asambleísta de Creemos, aseveró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta tomar el poder político de la región por la vía de la violencia institucional.

“Le decimos al Gobierno de Luis Arce que el pueblo cruceño no está dispuesto a ver su voto ultrajado, no está dispuesto a permitir que dos miembros de un Órgano Judicial que no es independiente y tampoco imparcial humillen y ultrajen el voto que los cruceños depositaron en urnas para elegir a un gobernador y para elegir a un vicegobernador; no permitamos que el MAS consume este grave golpe a la democracia y a la institucionalidad cruceña”, dijo Aguirre.

La asambleísta dijo que se pretende usar a dos vocales para vulnerar la voluntad popular expresada por más de 850 mil cruceños que votaron a Camacho.

"Si nosotros como cruceños permitimos el día de hoy que el órgano judicial logre despojar del cargo a una autoridad electa similar suerte pueden correr otras autoridades como ser concejales, asambleístas y alcaldes para que con el solo montaje de un caso puedan ser despojados del ejercicio del cargo", dijo Aguirre.

Para este jueves está prevista la Acción de Cumplimiento, sin embargo el MAS como parte accionante aún no había notificado a Camacho, indicó Aguirre.

El senador Erik Morón (Creemos) advirtió que la población cruceña no permitirá que dos vocales entre cuatro paredes arrebaten el voto el 55% de ciudadanos del departamento que eligió a Camacho, según El Día.