Exministro Justiniano pide asilo político en EEUU

El exministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, anunció que tramita una solicitud de asilo político en Estados Unidos.

"No, no estoy en Perú, estuve en Brasil por razones médicas, luego de ello pensé en quedarme en Perú, sin embargo, vi que las condiciones, tanto políticas como económicas no eran las mejores, decidí venirme a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos desde el 22 de febrero y estamos haciendo los trámites necesarios para poder solicitar el asilo (político)", indicó en contacto con el programa Fama Poder y Ganas.

Justiniano fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso Golpe de Estado I, al cual no se presentó debido a que tuvo que viajar a Brasil por temas de salud.

El exministro Justiniano -según la parte denunciante- representó al excívico Luis Fernando Camacho en las reuniones en la Universidad Católica Boliviana donde se pacificó el país en la crisis de 2019.

El abogado y político se mantuvo 21 días en en el cargo de Ministro de la Presidencia.

El padre de Jerjes Justiniano señaló antes que la justicia en el país estaba manipulada y que le pidió a su hijo que no regrese.