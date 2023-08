Evo al gobierno de Arce: "duele que nos digan narcoestado, nunca nos dijeron así en mi gobierno"

El expresidente Evo Morales lamentó este domingo que los demás países de la región critiquen a Bolivia y llamen "narcoestado" y que nunca denominaron al país de esa manera durante su gestión.



La afirmación de Morales se dio luego de un video difundido por el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, y señaló que el Gobierno protege a la actividad ilegal.



"Con protección del Gobierno, se pasa a otros países. Ahora somos conocidos por país exportador, duele escuchar que nos digan narcoestado, nunca nos dijeron así en mi gobierno. Espero no estar exagerando, el Gobierno debe tomas acciones inmediatas. Policías me dijeron que el ministro estaba permanentemente en contacto con este señor Marset. Otros dijeron que le pagaba protección, mensualmente como $us 200 mil. Las fuentes son policías en servicio activo", manifestó el exmandatario.



La noche del sábado, reapareció Marset en un segundo video, en el cual señaló que ya se encuentra en el país y que si abre su boca, la Policía Boliviana se vería complicada.



"De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos. Soy bastante inteligente para ustedes, para no decir que son muy burros, que suena un poco mejor decir que soy más inteligente. No subestimo a la Policía, pero a la boliviana sí. Ustedes saben que si abro mi boquita, se les complica", sostuvo el narcotraficante.



Para Morales, el video solamente demuestra una protección del gobierno al narcotráfico y que eso perjudica al país.



"se confirma que hay protección al narcotráfico y eso nos perjudica y nos está haciendo mucho daño. El periódico Sol de Pando dice que Marset ya está en Brasil y no hubo cierre de fronteras. Hubo más de dos mil policías movilizados detrás de él, me pregunto: ¿dónde está?", manifestó el líder del MAS.



"Ahora son sus defensores. Hubo firmas de apoyo de distintos sectores, que quede claro que ese apoyo, todas las organizaciones que lo firmaron deben saber que no fue gratis. Ahora se dan cuenta a quién defendieron. Esto le hace mucho daño a Lucho, al Gobierno y al pueblo boliviano", acotó Morales.