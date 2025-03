Encuentro de líderes y Gobierno acuerda garantizar mandato de Arce y elecciones

El Encuentro por la Estabilidad y la Democracia auspiciado por el gobierno del presidente Luis Arce concluyó con un acuerdo de 12 puntos, entre los que se encuentra garantizar la culminación de su mandato constitucional el 8 de noviembre y la realización de las elecciones generales en agosto próximo.

En el documento de este encuentro, se reafirma que el diálogo en democracia es el mejor camino para la convivencia, debate de ideas y resoluciones de conflictos.



Por otra parte, entre sus acuerdos se señala el rechazo a “todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato” de la gestión gubernamental de Arce, y se ratifica que este periodo constitucional concluye el 8 de noviembre de este año.

“Rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del Gobierno legal y legítimamente constituido cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025 (...) asumimos el compromiso de apoyar al Tribunal Supremo Electoral en las tareas vinculadas al proceso electoral con miras a garantizar las elecciones generales de agosto 2025 (...) exhortamos la aprobación inmediata de los créditos necesarios y priorizados que se encuentran pendientes en la Asamblea Legislativa”, señalan los puntos 5, 6 y 10 del documento que firmaron los asistentes.

El Gobierno había convocado a los líderes políticos e instancias del Estado para acordar tareas de cara a las elecciones generales de agosto y aunque varios de los asistentes le pidieron acortar su mandato y también declinar su intención de postularse a la reelección, sin embargo, los pedidos no prosperaron.

La generalidad de los asistentes lamentó la ausencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien consideraban una pieza clave en este encuentro político que buscaba estabilizar al Gobierno que está acosado por distintos flancos y amenazas de protestas.

Los asistentes hicieron un llamado para que el nuevo Gobierno electo inicie su gestión en un clima de “paz social”.

El Gobierno, por su lado, se comprometió a “centrar sus esfuerzos en la gestión” y no asumir políticas encaminadas a acciones electorales, con miras a los comicios generales.

Ratificaron la necesidad de buscar consensos que garanticen estabilidad tanto política como económica y social, no solamente porque debemos enfrentar en nuestro país un proceso electoral que renovará el sistema político, sino también porque cualquiera sea el siguiente gobierno que se instale, producto del triunfo en las urnas, debe empezar un nuevo periodo constitucional en un en un contexto de paz social.

Coincidieron en que el Gobierno nacional debe concentrar sus esfuerzos en la gestión y tomar las medidas necesarias en función de los intereses del pueblo boliviano.

El TSE logra apoyo para los comicios nacionales

Los asistentes al Encuentro por la Estabilidad y la Democracia asumieron un “compromiso indeclinable con nuestra Patria” para la realización de las elecciones generales en agosto de este año, en cumplimiento al calendario electoral que sea emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Comprometieron sus esfuerzos para asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, el cronograma electoral no sea interrumpido y por tanto la forma de conservación de la democracia no sean destruidas en detrimento del pueblo boliviano.

Asumieron también el compromiso de apoyar al TSE en las tareas vinculadas al proceso electoral con miras a garantizar las elecciones generales de agosto 2025 y su transparencia.

Desde el Órgano Judicial también garantizaron el normal desarrollo de los comicios nacionales.