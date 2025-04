Andrónico Rodríguez no decidió aún su candidatura, asegura asesor del Senado

Andrónico Rodríguez "no ha tomado una decisión" respecto de si será candidato a la presidencia y esperará que se lance el calendario electoral para comunicar su postura, reveló este lunes el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Israel Quino.

"De momento no ha tomado una decisión. Una vez se ponga en vigencia el calendario electoral y sea otra la realidad política, el presidente del Senado comunicará al pueblo su decisión de asumir no una candidatura", afirmó Quino en contacto con la prensa.

Afirmó que en este momento el país vive un momento pre electoral y afirmó que es cuando se pase al tiempo "estrictamente electoral" que se analizará "los elementos de variación de preferencias o tendencias electorales".

La decisión de las bases

En más de una ocasión, Rodríguez manifestó que "en este momento" no es candidato y afirmó que respetará la decisión de las bases, que decidieron que sea Evo Morales quien sea el "candidato único" del bloque evista.

Sin embargo, diversos sectores del MAS y el evismo han proclamado a Rodríguez como candidato a la presidencia, algo que es rechazado por el propio Evo Morales, quien se declaró como el candidato único de su bloque.

Las palabras de Quino llegan después de que Rodríguez no participara del Congreso liderado por Morales, donde se decidió crear la organización "Evo Pueblo".

Precisamente la ausencia de Rodríguez en el encuentro generó eco en el evismo y algunos de sus miembros ya perciben que el actual presidente del Senado se aleja de sus filas.

Al respecto, Teresa Morales, exministra de la gestión de Morales, afirmó que se le dará el "beneficio de la duda, y recalcó que Rodríguez deberá tomar su decisión "cuando crea que es conveniente"

"Le daremos el beneficio de la duda dicen algunos y a lo mejor se puede pensar que está con nosotros. La gran mayoría cree que lo importante es tener un candidato a la presidencia y seguir adelante. El tomará su decisión (de estar o no con nosotros) cuando crea que es conveniente", indicó Morales, según reporte de La Razón.

¿Con quién irá?

Ante la consulta de si Andrónico va con el evismo, la exautoridad indicó que "él va a decidir no ir con nosotros. Me imagino que esa es su decisión".

Morales señaló que esa "sensación" tienen varios del evismo, porque "no parece que fuera posible que venga".

"Si yo fuera él no iría con nadie, ni con el arcismo ni el MAS. Creo que está desorientado, no tengo idea qué podrá hacer si no va con nosotros", indicó Morales.