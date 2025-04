Viajeros internacionales deben declarar divisas, según Aduana

La Aduana Nacional recordó que los viajeros internacionales pueden salir o entrar al país hasta con $us 20.000 o su equivalente en otras monedas. Solo deben registrar este monto en el Formulario Nro. 250. (Vea la infografía)

Esta medida se basa en el Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas, vigente y aprobado según las leyes nacionales actuales.

La norma exige que toda persona que entre o salga de Bolivia presente el Formulario ante la Aduana Nacional. En este documento, debe registrar las divisas que lleva, si el monto está entre $us 10.000 y $us 20.000 o su equivalente.

Si lleva entre $us 1 y $us 9.999 o su equivalente en otras monedas, no es necesario realizar el registro de divisas en el denominado Formulario 250.

Los montos superiores a $us 20.000 dólares o su equivalente solo se pueden trasladar mediante entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Si el viajero no declara las divisas o lo hace de forma incorrecta, enfrentará una sanción del 30% sobre la diferencia entre el monto encontrado en la revisión del equipaje y el monto declarado.

El viajero internacional puede traer en su equipaje artículos nuevos o personales, sin fines comerciales, libres de impuestos hasta $us 1.000. Esta franquicia aplica cada 90 días del último ingreso. Si el valor de los artículos supera los $us 1.000 pero no excede los $us 2.000, el excedente requiere nacionalización bajo el despacho aduanero de Menor Cuantía.

Para montos mayores, el trámite debe realizarse con un despachante de aduana. En los últimos años, la Aduana mejoró la eficacia de sus controles. Las sanciones reflejan este progreso.