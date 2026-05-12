Acuerdan formular, en 60 días, nueva ley en lugar de la 1720

País
ERBOL y ABI
Publicado el 12/05/2026 a las 18h43
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Tras una reunión con autoridades del Legislativo, los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) acordaron este martes avanzar en la redacción de una nueva ley, que reemplace a la 1720, dirigida a los pequeños y medianos productores del país.

"Hemos quedado con el presidente de Senadores y las comisiones agrarias departamentales en iniciar un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley para pequeños y medianos productores", informó el presidente de la CAO, Klaus Frerking.

El líder de los productores agropecuarios cruceños explicó que esta medida busca poner fin a los conflictos generados por la Ley 1720 y evitar la continuidad de los bloqueos en el occidente del país, especialmente en el departamento de La Paz.

La Ley 1720 cuya abrogación fue aprobada en Diputados y podría serlo también en Senadores que debate esa posibilidad en su sesión de esta jornada.

Esa norma permite la conversión de pequeñas propiedades a medianas, para que sus titulares sean sujetos de transacción y crédito bancario, pero sectores indígenas y campesinos rechazan la norma y ejecutaron medidas de presión, porque consideran que pone en riesgo sus tierras.

LA CAO había anunciado movilizaciones en defensa de la ley, porque considera que permitiría el crecimiento del pequeño productor, sin embargo, luego de una extensa reunión con autoridades del nivel central este martes, la informó que ha llegado a un acuerdo por la pacificación del país.

 

Nueva ley en 60 días

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, explicó que, según el acuerdo, las comisiones agrarias desarrollarán un consenso en cada departamento para que en 60 días tengan “una nueva ley de pequeño productor a mediano”.

Enfatizó que los agropecuarios no se prestarán a ser utilizados políticamente por los bloqueos.

“Nunca vamos a renunciar a nuestras reivindicaciones, a a nuestra seguridad jurídica, a nuestra productividad. Nunca vamos a renunciar, pero ahora por un extremo de personas que financian políticamente bloqueo, marcha el sector no se va a prestar para que sea la excusa”, dijo.

La Ley 1720 ya fue abrogada en la Cámara de Diputados y ahora resta que el Senado sancione esta determinación.

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