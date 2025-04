"No me esconderé": Paúl Coca fue citado a declarar este martes por el supuesto "gabinete civil" del 26J

El analista político Paul Coca fue citado a declarar este martes a raíz del documental presentado por el Gobierno, titulado ¿Qué pasó el 26J?, que aborda el supuesto intento de "golpe de Estado fallido" liderado por el coronel Juan José Zúñiga en 2024. Coca aseguró que no se "esconderá" y confirmó que asistirá a declarar.

"Siempre he dicho y me ratifico: al señor Zúñiga no lo conozco, jamás hablé con él; no conozco ni al presidente de Bolivia, y mucho menos tengo relación con él. Voy a ir a declarar de frente mañana (este martes), así fui citado", dijo Coca a Urgente.bo, confirmando su citación.

El analista deberá presentarse este martes a las 10:00 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz. Coca denunció que la citación no fue entregada en su domicilio.

"Denuncio públicamente: me dejaron la notificación en un lugar que no es mi domicilio. El Gobierno tiene mis datos, maneja el padrón electoral, y aun así me la dejan en otro domicilio. Para evitar cualquier situación, estaré mañana puntual para declarar. No tengo nada que esconder ni de qué huir", subrayó.

El documental ¿Qué pasó el 26J?, presentado semanas atrás por el Gobierno, vincula a varios economistas y analistas con un supuesto gabinete civil del general Zúñiga, identificado como el principal impulsor del intento de golpe de Estado.

Según ese material, el gabinete habría estado conformado por Gonzalo Chávez (Finanzas y Economía), Jhosua Bellot (Planificación del Desarrollo), Paul Coca (Obras Públicas), José Luis Álvarez (Educación), Armin Lluta y César Gonzáles (Desarrollo Productivo), Jorge Valda y Ana María Morales (Justicia), y Jaime Dunn (Banco Central).

Varios de los mencionados ya han sido citados a declarar, mientras la investigación continúa en curso.