Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de "mala calidad de combustible", sean resarcimiento. Los transportistas afirman que gastaron al menos hasta Bs 12.000 en reparaciones por vehículo.
"Nosotros estamos exigiendo en este momento el resarcimiento de todos los vehículos que han sido dañados por la mala calidad de gasolina. Esa es la última posición del socio de base; no tenemos nada que hablar de esta situación que no sea el resarcimiento de nuestros vehículos", dijo Santos Escalante, ejecutivo de la Federación Chuquiago Marka, a Urgente.bo.
Este miércoles, los transportistas paceños se dieron cita en puertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para protestar por los daños en sus motorizados. Escalante resaltó que más de 400 vehículos presentaron fallas producto de la "mala calidad del combustible" y que los gastos de reparación superan los Bs 12.000.
"Nosotros queremos ver de alguna forma poder recuperar algo de lo que hemos invertido dentro de nuestros vehículos, porque las sumas no son pocas; son montos de 12.000, 13.000 bolivianos y más", sostuvo.
Los choferes continuarán con sus protestas este jueves, cuando realizarán otro mitin, y reiteraron el plazo de 24 horas para que el Gobierno responda a su solicitud de resarcimiento. Caso contrario, advierten con radicalizar sus medidas y no descartan que la protesta se extienda a nivel nacional.
"Le hemos dado al Gobierno 24 horas, pero mañana nosotros ya vamos a radicalizar nuestras medidas; ya depende de ellos si esto se agrava. Mañana (este jueves) vamos a estar en puertas del Ministerio de Comunicaciones, también protestando, pero con más gente, y esperemos que esto no llegue a desencadenarse a nivel nacional", añadió.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitió este martes que se identificó una mala calidad del combustible; sin embargo, afirmó que el problema se debe a situaciones heredadas de la anterior gestión.
Medinaceli ejemplificó el caso con una ama de casa que reutiliza el aceite varias veces y que, pese a cambiar de administrador y comprar aceite nuevo, este se mezcla con el residuo anterior en el recipiente. "Ahí queda el aceite reciclado de la anterior gestión; es eso lo que pasó", explicó.