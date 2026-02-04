Lluvias afectan a 28 municipios del país y rige alerta naranja en 4 departamentos

Tras las torrenciales lluvias de días pasados, 28 municipios del país se declararon en situación de desastre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El Senamhi también emitió una alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos: el Piraí, Ichilo, Chapare, Mizque, Rocha y Beni, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

La alerta naranja se declara cuando la tendencia ascendente en los niveles de los ríos, sumada a la persistencia e intensidad de las lluvias, indica la posibilidad de desbordes en las próximas horas.

Alfredo Troche, viceministro de Defensa Civil, informó que 28 municipios en Bolivia se declararon en desastre. Además, suman 95 mil familias damnificadas por las lluvias, granizadas y vientos huracanados, según la Agencia ABI.

La lista la lidera La Paz, con 14 municipios; sigue Santa Cruz, con seis; Cochabamba, con cinco; Potosí, con dos municipios; y Tarija, con uno, de acuerdo con un reporte de la Agencia Boliviana de Informaciones.

“Para todos ellos, lo que estamos haciendo es entregar la ayuda humanitaria, con la mayor celeridad posible que se pueda lograr, en coordinación con las alcaldías, para que lleguen estos víveres a las familias afectadas”, afirmó Troche en contacto con el canal estatal BTV.

Daños

El viceministro señaló que debido a las inclemencias del tiempo hay además 73 mil hectáreas de cultivos perdidos, 42 cabezas de ganado afectadas y más de 2.000 viviendas dañadas.

Desde noviembre a la fecha, se entregaron Bs 20 millones en ayuda humanitaria a los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí y Santa Cruz, según el Viceministerio de Defensa Social.

En Bolivia suman, desde el inicio de la temporada de lluvias en 2025, 34 fallecidos y 14 desaparecidos y continúa la búsqueda de estas personas.

Muerto

La tarde del pasado lunes comunarios de Lagunillas (Incahuasi) y Duraznal (Azurduy) encontraron el cuerpo de un joven que fue arrastrado por el río, en el departamento de Chuquisaca.

El joven había sido arrastrado el pasado 28 de enero por el río Duraznal que desemboca en el Pilcomayo.