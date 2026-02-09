Diputados agenda el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas y el ITF

Publicado el 09/02/2026 a las 14h53
La Cámara de Diputados incluyó, en su agenda semanal, el tratamiento de las leyes para eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), medidas anuncias y prometidas por el Gobierno el 25 de noviembre del año pasado.

El sexto punto de la agenda semanal, señala en específico que se tratará el Proyecto de Ley 115/2025-2026, que plantea la abrogación de la Ley 1357, de diciembre de 2020, que creó el IGF, y de la Ley 3446, de julio de 2006, que estableció el ITF, además de todas sus modificaciones posteriores.

El pasado 25 de noviembre, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, junto al ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunciaron la abrogación de cuatro Impuestos: el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transferencias Financieras, Impuesto al Juego y el Impuesto a las Promociones Empresariales.

El Ejecutivo justificó la eliminación de ambos impuestos con el argumento de aliviar la presión tributaria, mejorar el clima de inversión y dinamizar la economía, en un contexto de ajuste fiscal y ordenamiento de las finanzas públicas.

Sobre el IGF, Paz justificó la decisión al relatar que los empresarios le señalaron que prefieren "invertir" el dinero en el país que pagar el impuesto y afirmó que, por eso, Bolivia perdió 2.500 millones de dólares en posibles inversiones.

