Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia

País
ABI
Publicado el 08/03/2026 a las 15h28
ESCUCHA LA NOTICIA

En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó su profunda consternación por los 19 feminicidios registrados en los primeros meses del año. Ante esta realidad, alzó su voz en defensa de la dignidad de la mujer.

A través de un comunicado titulado: "Por la dignidad de la mujer, por la justicia y la paz", la Iglesia reiteró su rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres y reafirmó su compromiso de acompañar, escuchar y proteger a quienes enfrentan situaciones de agresión.

El pronunciamiento señala que la violencia contra la mujer constituye una grave realidad nacional. Los casos recientes en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí provocaron indignación y consternación en el pueblo boliviano.

La CEB exhortó a las autoridades y a toda la sociedad a asumir con responsabilidad la prevención, protección y sanción frente a estos delitos. También pidió fortalecer los valores en las familias como base para erradicar la violencia.

El comunicado subraya que los feminicidios no constituyen simples cifras estadísticas. Cada caso corresponde a una mujer con historia, familia, hijos y sueños. Las consecuencias alcanzan también a niñas y niños que sufren la pérdida de sus madres y a hogares marcados por el miedo.

Finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó a que este 8 de marzo represente un llamado urgente a defender la vida, educar en el respeto y construir una sociedad en la que ninguna mujer tema por su integridad.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
2
Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, es elegido como nuevo líder supremo de Irán
3
Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur
4
Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo
5
Guerra en Oriente Medio: un conflicto que se desborda por todas partes

Lo más compartido

1
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
2
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
3
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
4
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
5
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado

Más en País

08/03/2026
Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer los lazos comerciales entre ambas...
Ver más
08/03/2026
Defensoría del Pueblo exige al Estado garantizar los derechos de las mujeres y frenar la violencia de género
La Defensoría del Pueblo exhortó este domingo al Estado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a erradicar la violencia de género, en...
Ver más
Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento subacuático en tres represas que abastecen de agua potable a la ciudad de Potosí.
Ver más
08/03/2026
Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí
El haber inaugurado una nueva etapa en el transporte masivo en el país, abrir Bolivia a los cielos del mundo, coadyuvar en tareas de apoyo en situaciones de desastre nacional, incursionar en la...
Ver más
08/03/2026
El Hércules C-130H abrió a Bolivia los cielos del mundo durante 49 años
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la Gobernación en el desarrollo regional. 
Ver más
08/03/2026
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial son las principales propuestas de los...
Ver más
08/03/2026
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
En Portada
08/03/2026 País
Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellaron un acuerdo estratégico para fortalecer los lazos comerciales entre ambas...
vista
08/03/2026 País
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial...
vista
08/03/2026 País
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la...
vista
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José...
vista
07/03/2026 Mundo
Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años.
vista
08/03/2026 Mundo
Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, es elegido como nuevo líder supremo de Irán
La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.
vista
Actualidad
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellaron un acuerdo estratégico para...
Ver más
08/03/2026 País
Paz y Milei acuerdan cumbres empresariales para potenciar sectores productivos de ambos países
La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su...
Ver más
08/03/2026 Mundo
Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, es elegido como nuevo líder supremo de Irán
La Defensoría del Pueblo exhortó este domingo al Estado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres...
Ver más
08/03/2026 País
Defensoría del Pueblo exige al Estado garantizar los derechos de las mujeres y frenar la violencia de género
En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó...
Ver más
08/03/2026 País
Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia
Deportes
La academia paceña se coronó campeón del Torneo de Verano de la FBF tras vencer al cuadro 'millonario' por 5-3 en la...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Bolívar vence a Always Ready por penales y se corona campeón del Torneo de Verano
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24...
Ver más
08/03/2026 Cultura
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas