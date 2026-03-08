Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia

En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó su profunda consternación por los 19 feminicidios registrados en los primeros meses del año. Ante esta realidad, alzó su voz en defensa de la dignidad de la mujer.

A través de un comunicado titulado: "Por la dignidad de la mujer, por la justicia y la paz", la Iglesia reiteró su rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres y reafirmó su compromiso de acompañar, escuchar y proteger a quienes enfrentan situaciones de agresión.

El pronunciamiento señala que la violencia contra la mujer constituye una grave realidad nacional. Los casos recientes en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí provocaron indignación y consternación en el pueblo boliviano.

La CEB exhortó a las autoridades y a toda la sociedad a asumir con responsabilidad la prevención, protección y sanción frente a estos delitos. También pidió fortalecer los valores en las familias como base para erradicar la violencia.

El comunicado subraya que los feminicidios no constituyen simples cifras estadísticas. Cada caso corresponde a una mujer con historia, familia, hijos y sueños. Las consecuencias alcanzan también a niñas y niños que sufren la pérdida de sus madres y a hogares marcados por el miedo.

Finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó a que este 8 de marzo represente un llamado urgente a defender la vida, educar en el respeto y construir una sociedad en la que ninguna mujer tema por su integridad.