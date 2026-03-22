Líderes afirman que inhabilitaciones de último momento son un absurdo y generan incertidumbre

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ERBOL
Publicado el 22/03/2026 a las 13h35
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Los líderes políticos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina cuestionaron el mecanismo de inhabilitación de candidatos hasta días previos a la elección, al considerar que genera incertidumbre y refleja deficiencias en la administración del proceso electoral.

Ambos coincidieron en que las decisiones de última hora afectan la confianza ciudadana y evidencian la necesidad de reformar la normativa vigente.



En esa línea, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, admitió que este mecanismo está contemplado en la Ley del Régimen Electoral, normativa que -según señaló- tiene más de una década de vigencia y requiere ajustes.

Quiroga afirmó que se ha "jugado con la esperanza de la gente", al sostener que el propio órgano electoral no ha respetado plenamente el principio de preclusión, permitiendo cambios de candidaturas incluso en etapas avanzadas del proceso.

"Creo que hay que hacer un trabajo más prolijo, para usar el ejemplo de El Alto", declaró.

Por su parte, Doria Medina consideró necesario establecer plazos razonables para la presentación y resolución de impugnaciones, proponiendo que estas se definan con al menos 30 o 45 días de anticipación a la jornada electoral.

"Hay muchos otros temas que hay que modificar en la ley, que es obsoleta. Es un absurdo estar inhabilitando de acuerdo a la cara del candidato en las últimas horas", sostuvo tras emitir su voto en La Paz.

Desde el Trópico de Cochabamba, el expresidente Evo Morales también se refirió al tema y planteó la necesidad de una reforma profunda de la normativa electoral, con el fin de garantizar la participación de todos los actores políticos.

En su criterio, la continuidad de inhabilitaciones incluso hasta un día antes de la votación refleja problemas estructurales en el sistema y limita la participación.

Morales sostuvo que esta situación evidencia una "democracia excluyente", aunque llamó a sus seguidores a mantener la esperanza de recuperar un sistema más inclusivo en el futuro.

 

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